Austria traslada temporalmente su embajada en Teherán a Bakú

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria informó el sábado que la embajada del país en Irán será trasladada a Azerbaiyán mientras continúa el conflicto en la región.

"Debido a los acontecimientos actuales, la embajada de Austria en Teherán será trasladada temporalmente a Bakú", dijo un portavoz del ministerio en un comunicado enviado a AFP.

"Los servicios consulares quedan suspendidos hasta nuevo aviso", añadió.

El jueves, Italia también anunció que cerraba su embajada y trasladaba a su personal a Azerbaiyán "por razones de seguridad".

El sábado se produjo una nueva oleada de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, incluido uno que provocó un incendio en el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán.

Desde que estalló el conflicto la semana pasada, Austria ha organizado cuatro vuelos chárter para evacuar a personas de la región.

Más de 800 personas pudieron salir en esos vuelos desde Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.