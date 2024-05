Austríaco Thiem, eliminado en la clasificación de su último Roland Garros

Dominic Thiem no volverá a jugar en Roland Garros: el finalista en 2018 y 2019, que colgará la raqueta al término de esta temporada, fue eliminado el miércoles en la segunda ronda de clasificación por el finlandés Otto Virtanen, número 156 del mundo) por 6-2, 7-5.

Pese a su hoja de servicio, este año el austríaco no recibió invitación para el cuadro principal y tenía que ganarse su puesto pasando por la clasificación. Tras su eliminación, tuvo lugar una pequeña ceremonia sobre la pista Suzanne-Lenglen para decirle adiós.

Bajo la ovación del público, el austríaco de 30 años recibió de manos de la directora del torneo Amélie Mauresmo un trofeo: una copa vertical en cristal que contiene diferentes capas con rocas utilizadas para la fabricación de las pistas de Roland Garros.

Visiblemente emocionado, Thiem se hizo un lío durante su pequeño discurso, afirmando que Roland Garros era el torneo de Grand Slam en el que había obtenido su mejor resultado... olvidando su victoria en el US Open de 2020.

"Gracias por este maravilloso adiós, tengo realmente una relación especial con este torneo. Desde el segundo año en el que jugué aquí, he llegado a la final en 'juniors' y luego construí poco a poco un vínculo magnífico con el torneo y el público", declaró.

"He tenido tantos buenos resultados, tantos buenos recuerdos y tantos buenos momentos sobre estas pistas... Me ha gustado cada una de las ediciones en las que he participado. Gracias por todos estos recuerdos, no los olvidaré nunca", añadió, después de la difusión en las pantallas gigantes de la pista de un vídeo que mostraba algunos de sus grandes momentos en Roland Garros, en especial sus victorias contra el serbio Novak Djokovic (en semifinales en 2019 y en cuartos en 2017).

Exnúmero 3 del mundo, caído al puesto 131 esta semana, Thiem no supera la primera ronda del cuadro principal de Roland Garros desde sus cuartos de final en 2020.

A mediados de 2021 tuvo que alejarse de las pistas por un desgarro en los ligamentos de la muñeca derecha, y desde entonces no volvió a recuperar nunca su mejor nivel, cayendo en picado durante 2022 en el ranking ATP (N. 352).

