Austria/Rusia.- Austria expulsa a un diplomático ruso sospechoso de espionaje

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades austriacas han informado este martes de que han expulsado a un diplomático ruso sospechoso de haber entregado información de la mayor compañía de producción de petróleo de Austria, OMV, al Kremlin, mientras que Moscú ha adelantado que tomará una medida similar en respuesta.

El diplomático había sido declarado como 'persona non grata', después de que la Embajada rusa se hubiera negado a suspender la inmunidad diplomática de su trabajador. Por ello, no ha sido posible iniciar ninguna investigación penal en Austria en su contra.

Las autoridades no han dado detalles sobre la razón por la que han expulsado al diplomático ruso, si bien algunos medios señalaron que este se había reunido en varias ocasiones con un empleado de OMV que había sido despedido y estaba bajo vigilancia de la agencia de Inteligencia. Durante un registro en el domicilio del empleado, las autoridades encontraron numerosos documentos internos de la empresa.

"Ya ha abandonado Austria", ha declarado un portavoz del Ministerio de Exteriores de Austria en declaraciones a la agencia de noticias APA.

Por su parte, las autoridades rusas han adelantado que, en respuesta a la decisión de Viena, "próximamente" un diplomático austriaco de rango similar abandonará el territorio ruso, ha podido saber la agencia TASS.