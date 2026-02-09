Autodesk demanda a Google por un software de creación de películas basado en inteligencia artificial

Por Jonathan Stempel

9 feb (Reuters) - Google fue demandado por Autodesk por infringir supuestamente su marca comercial "Flow" al comercializar un software competidor basado en inteligencia artificial que se utiliza para crear películas, programas de televisión y videojuegos.

En una demanda presentada el viernes en un tribunal federal de San Francisco, Autodesk dijo que comenzó a utilizar Flow en septiembre de 2022 para efectos visuales, gestión de la producción y otros productos, y se sorprendió cuando Google lanzó el software Flow en mayo de 2025 dirigido a los mismos clientes.

Autodesk dijo que Google le aseguró que no comercializaría Flow, pero ese mismo mes solicitó el registro de la marca en el Reino de Tonga, en el Pacífico Sur, donde las solicitudes no suelen estar disponibles para el público.

La demanda afirma que Google utilizó la solicitud de Tonga para solicitar una protección similar de la marca Flow en Estados Unidos y ha comercializado Flow en eventos del sector, como el Festival de Cine de Sundance.

"La falsa afirmación de Google de que siempre utilizaría una combinación de su marca propia y Flow tenía por objeto ganar tiempo para poder arrasar la posición de Autodesk en el mercado", afirma la demanda. "A pesar del éxito de los productos Flow de Autodesk, es probable que Google, mucho más grande, arrolle los productos Flow y las marcas Flow de Autodesk".

El valor de mercado de Autodesk, con sede en San Francisco, era de unos 51.000 millones de dólares el viernes, mientras que el valor de mercado de Alphabet, la empresa matriz de Google con sede en Mountain View, California, era de unos 3,9 billones de dólares.

Google no hizo ningún comentario al respecto el lunes.

Autodesk solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada por la confusión causada a los consumidores y el supuesto daño irreparable causado por Google.

"Seguimos comprometidos con la protección de nuestras innovaciones y con garantizar una competencia leal en el mercado global", afirmó Autodesk en un comunicado.

El mes pasado, Autodesk anunció que recortaría unos 1.000 puestos de trabajo, el 7% de su plantilla, al trasladar el gasto a su plataforma en la nube y a la inteligencia artificial. (Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de Mark Porter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)