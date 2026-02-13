Mercedes logra "uno-dos" en el cierre de primera prueba de pretemporada de la F1 en Baréin

13 feb (Reuters) - Kimi Antonelli superó el viernes a George Russell en un doblete de Mercedes cuando la Fórmula Uno concluyó su primera prueba de pretemporada en Baréin, pero el equipo siguió restando importancia a sus perspectivas pese al resultado.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, fue noticia el miércoles cuando dijo que Red Bull era el punto de referencia, y Russell continuó en esa línea al sugerir que el equipo de Max Verstappen e Isack Hadjar tiene una ventaja "bastante aterradora".

Russell estuvo al volante durante la primera parte de la sesión del viernes y luego entregó el volante a Antonelli, que marcó la mejor vuelta con un tiempo de 1:33.669. La marca más veloz de Russell fue de 1:33.918.

Lewis Hamilton, de Ferrari, fue el tercero más rápido, completando 150 vueltas y deteniéndose en la pista al final de la sesión, en lo que podría haber sido una maniobra deliberada de agotar el combustible.

Oscar Piastri, de McLaren, completó 161 vueltas, casi tres distancias de carrera del circuito de Sakhir, y fue el cuarto más rápido, con Verstappen quinto y Hadjar sexto.

Lance Stroll, de Aston Martin, llamó la atención al quedar a 4,4 segundos del ritmo y solo fue más rápido que Valtteri Bottas, que completó apenas 37 vueltas con Cadillac.

Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, logró completar 42 vueltas en la segunda mitad del día.

Aston Martin logró dar 206 vueltas en tres días, menos de la mitad de las 422 del campeón McLaren y las 423 de Ferrari.

La segunda prueba de Baréin se celebrará del 18 al 20 de febrero, y la temporada comenzará en Australia el 8 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira).