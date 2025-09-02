Automovilistas Europeos Asociados denuncia que los “radares camuflados” disparan la recaudación de multas en España

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha denunciado el incremento de la facturación por multas de tráfico debido a los 'radares camuflados' de la Dirección General de Tráfico (DGT). El pasado año la recaudación por multas de la DGT alcanzó la cifra récord de 539.985.552 euros, siendo la más alta de los últimos 10 años, según revela la 'Radiografía de las multas de tráfico en España 2024' realizado por la organización de defensa de los conductores.

Durante el pasado año, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14% respecto de las denuncias formuladas en 2023 (5.148.667), y una recaudación de 539.985.552 euros, según un reciente informe que ha analizado la evolución de las infracciones cometidas en las carreteras españolas durante el periodo 2024-2023.

Bajan sin embargo en un 10,51% de las denuncias por no hacer uso del casco (6139 denuncias frente a las 6860 formuladas en 2023) o por conducir superando la tasa de alcohol permitida (-5,83%), así como las formuladas por rebasar un semáforo en rojo (-22,52%).

Al contrario, AEA advierte del dato "preocupante" de las denuncias formuladas por conducir con presencia de drogas con un incremento del 5,52%, pasando de 54.596 denuncias en 2023 a 57.610 en 2024. También aumentan las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (55,77%); las paradas o estacionamientos (18,43%); conducir de forma negligente (18,26); no respetar un ceda el paso o STOP (17,37%); no identificar al conductor por parte de los titulares de los vehículos (14,49%); conducir de forma temeraria (7,36%); o circular sin seguro (7,17%).

RADAR MÁS SANCIONADOR

Por comunidades autónomas, el informe de AEA señala que han aumentado las denuncias respecto al año 2023 en las comunidades autónomas de La Rioja (64,4%); Aragón (26,0%); Melilla (12,9%); Andalucía (12,8%); Navarra (11,7%); Castilla-La Mancha (9,6%); Castilla y León (9,4%); Madrid (8,8,%); Canarias (8,1%) y Murcia (4,4%).

En el caso de Madrid, el incremento de denuncias se ha producido por la actividad sancionadora llevada a cabo por un radar, el situado en el km 20,2 de la M-40, que formuló 74.873 denuncias de las 657.070 que se registraron en todas las carreteras de la Comunidad. Sin embargo, han disminuido en Cantabria (-36,1%), Asturias (-14,6%); Extremadura (-9,6%); Galicia (-9,5%); Comunidad Valenciana (-5,1%); Baleares (-2,4%); y Ceuta (-2,3%).

No obstante, ha sido en Andalucía donde más denuncias se han formulado en términos absolutos (1.425.521 denuncias), si bien en la Comunidad de Madrid es donde se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (202 denuncias por kilómetro). En Extremadura, sin embargo, es donde se han contabilizado menos denuncias por kilómetro de carretera (15 denuncias/km).

La Rioja ha liderado el ranking de denuncias en función de su parque de vehículos (0,37 denuncias por vehículo), seguida por Castilla y León (0,29), Navarra (0,28) y Castilla-La Mancha (0,26). Al contrario, en Ceuta y Melilla se han contabilizado menos denuncias, tanto en números absolutos (9214 denuncias), como en función del parque de vehículos (0,07 denuncias por vehículo).