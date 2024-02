El sospechoso de haber atacado a una mujer y sus dos hijas con una sustancia química la semana pasada en Londres probablemente murió ahogado en el río Támesis, declaró el viernes la policía británica.

Abdul Ezedi, hombre de 35 años de Newcastle, en el noreste de Inglaterra, es sospechoso de haber rociado a su expareja, de 31 años, y a las dos hijas de esta, de ocho y tres, con una sustancia "alcalina" (como puede ser la lejía) el 31 de enero.

El propio sospechoso resultó gravemente herido en el rostro por la sustancia durante el ataque, ocurrido en el distrito de Clapham, al sur de Londres.

Desde entonces, Ezedi está en paradero desconocido, aunque apareció en imágenes de cámaras de seguridad en la capital.

Scotland Yard afirmó el viernes que su principal hipótesis es que el hombre "murió" tras "entrar" en el agua del Támesis.

La policía encontró imágenes del hombre gracias a las cámaras de seguridad, en las que se le ve caminando unos 6 kilómetros "a paso decidido" la noche del ataque hasta llegar al puente de Chelsea, en el centro de Londres, hacia las 23H30 (GMT).

"No se le ve abandonando el puente en ninguna imagen", indicó el comandante Jon Savell durante una rueda de prensa, añadiendo que las imágenes lo mostraron "asomado por encima de las barreras" del puente.

"En esta época del año, el Támesis tiene un caudal muy rápido" y "es muy probable que, si entró en el agua, no vuelva a aparecer hasta dentro de un mes, y no se puede descartar que no salga nunca a la superficie", añadió.

La mujer víctima del ataque sigue hospitalizada y podría perder el uso del ojo derecho.

Según medios de comunicación británicos, Abdul Ezedi, que habría llegado de Afganistán en 2016, fue condenado en 2018 por un delito sexual y recibió una pena suspendida.

Según la misma fuente, Ezedi obtuvo asilo en el Reino Unido tras dos intentos infructuosos, después de que un sacerdote afirmara a las autoridades británicas que se había convertido al cristianismo.

