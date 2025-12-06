Autora chilena explora la mente de guerrillero para hallar claves de un futuro sin violencia

La escritora chilena Nona Fernández auscultó la mente de un avezado exguerrillero para comprender las motivaciones de su fallido sueño revolucionario. El resultado fue Marciano, una novela que presentó esta semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.

En este viaje al interior del militante, la autora vislumbra lecciones de cómo impulsar cambios y sueños colectivos en un presente fragmentado.

Fernández, ganadora del premio mexicano Sor Juana Inés de la Cruz y finalista del estadounidense National Book Award, entrevistó durante cuatro años a Mauricio Hernández, recluido líder guerrillero detrás del atentado en 1986 de Augusto Pinochet y de la ejecución en 1991 de Jaime Guzmán, senador considerado ideólogo de esa dictadura.

Hernández Norambuena, que en 1996 escapó de una prisión de alta seguridad en Chile en una cinematográfica fuga que incluyó la intervención de un helicóptero secuestrado, fue extraditado desde Brasil en 2019 y cumple condena en Chile.

Marciano (Random House, 2025) es una novela "extraña e híbrida" que "bebe de la realidad, pero la desvirtúa", para relatar los sueños y amores de Hernández, pero también su violenta resistencia contra el régimen militar, que derivó en ilusiones rotas y muerte.

"Era gente que estaba completamente dispuesta a entregarlo todo por un sueño colectivo, a sacrificar vidas, propiedades, todo. Y claro, bajo ese criterio, Mauricio es un marciano. Personas con ese tipo de convicciones son imposibles de comprender en la contemporaneidad", dice Fernández a la AFP desde Guadalajara, donde participa de la Feria Internacional del Libro 2025.

La también actriz, de 54 años, lamenta que en "tiempos tremendamente fragmentados, acelerados y atomizados" como los que vivimos "no hay espacio para lo colectivo".

"Podemos incluso tener buenas ideas, buenas intenciones", pero no hay disposición ni tiempo para trabajar juntos por algo, agrega.

La autora recuerda que durante los años activos de Hernández como el Comandante Ramiro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ella simpatizó con su lucha contra la "brutal" dictadura de Pinochet.

Pero a 35 años de su final, Fernández insta a "ejercer maneras más creativas de ponernos de acuerdo" para lograr cambios sociales.

"Ha pasado demasiada muerte y demasiada sangre como para seguir pensando que la solución a los problemas va a ser siempre quién dispara primero. Tenemos que imaginar un futuro y trabajar por él", subraya.

Marciano reflexiona además sobre el desenlace del sueño revolucionario latinoamericano.

"Mauricio es un reflejo de eso. Lleva más de un cuarto de siglo encerrado en una cárcel de alta seguridad. Habla por sí solo de lo que ocurrió con eso, de la deriva de la revolución", dice Fernández.

"El libro propone también esa mirada, qué podemos aprender de aquello, qué podemos actualizar, qué no funcionó, qué podría funcionar", concluye.

jla/lp/cr