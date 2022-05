Autora de “How to Murder Your Husband” culpable de homicidio

ARCHIVO – La autora de novelas románticas Nancy Crampton Brophy, izquirda, acusada de asesinar a su esposo, Dan Brophy, en junio de 2018, durante su juicio en Portland, Oregon el 4 de abril de 2022. Un Jurado en Portland, Oregon, declaró culpable a la autora del ensayo "How to Kill Your Husband" (Cómo matar a tu esposo) de asesinar a tiros a su esposo. (Dave Killen/The Oregonian via AP, Pool, archivo)