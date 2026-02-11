Autora tiroteo en escuela Canadá, identificada como mujer de 18 años con problemas de salud mental

Por David Ljunggren

OTTAWA, 10 feb (Reuters) - La policía de Canadá identificó el miércoles a la persona que llevó a cabo una masacre en una escuela como una mujer de 18 años con problemas de salud mental, pero no dio ningún motivo para uno de los peores tiroteos masivos en la historia del país

La asesina, identificada por la policía como Jesse Van Rootselaar, se suicidó tras el tiroteo del martes en Tumbler Ridge, una comunidad remota de la provincia de Columbia Británica. La policía revisó el número de víctimas mortales y lo redujo a nueve de las 10 inicialmente comunicadas

"La policía había acudido a esa residencia (familiar) en múltiples ocasiones durante los últimos años, ocupándose de asuntos de salud mental relacionados con nuestra sospechosa", dijo el subcomisario Dwayne McDonald, comandante de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica

McDonald dijo que Van Rootselaar, que nació varón pero comenzó a identificarse como mujer hace seis años, primero mató a su madre, de 39 años, y a su hermanastro de 11 años en la casa familiar. A continuación, se dirigió al colegio, donde disparó a una profesora de 39 años, así como a tres alumnas de 12 años y a dos alumnos, uno de 12 y otro de 13 años

"Creemos que la sospechosa actuó sola (...) sería demasiado pronto para especular sobre el motivo", agregó el agente en una rueda de prensa

Más temprano, el primer ministro Mark Carney, visiblemente afectado, prometió a los canadienses que superarían lo que calificó como un tiroteo "terrible"

"Superaremos esto. Aprenderemos de esto", dijo Carney a periodistas, en un momento dado con lágrimas en los ojos

"Pero ahora es el momento de unirnos, como siempre hacen los canadienses en estas situaciones, en estas terribles situaciones, para apoyarnos mutuamente, para llorar juntos y para crecer juntos"

Varios líderes mundiales destacados enviaron mensajes de condolencia. El rey Carlos, jefe de Estado de Canadá, dijo que estaba "profundamente conmocionado y entristecido" por las muertes

El ataque se encuentra entre los más mortíferos de la historia de Canadá. El país tiene leyes sobre armas más estrictas que Estados Unidos, pero los canadienses pueden poseer armas de fuego con un permiso

En abril de 2020, un hombre de 51 años disfrazado con un uniforme de policía y conduciendo un automóvil policial falso, mató a 22 personas en un tiroteo de 13 horas en la provincia atlántica de Nueva Escocia, antes de que la policía lo ultimara en una gasolinera

En diciembre de 1989, un hombre armado mató a 14 alumnas y hirió a otras 13 en la Escuela Politécnica de Montreal, Quebec, antes de suicidarse, en el peor tiroteo escolar de Canadá

"No hay palabras en el idioma inglés que sean lo suficientemente fuertes para describir el nivel de devastación que ha sufrido esta comunidad", dijo Larry Neufeld, legislador provincial local

"Se necesitará un gran esfuerzo y mucho valor para reparar ese terror", dijo a CBC News

(Información adicional de Maria Cheng en Ottawa y Ryan Patrick Jones y Bhargav Acharya en Toronto; edición en español de Daniela Desantis)