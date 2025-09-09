Autoridad aérea de EEUU emite alerta de seguridad sobre riesgos de baterías de litio para pasajeros
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 9 sep (Reuters) - La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió el martes una alerta de seguridad a las compañías aéreas sobre los riesgos de las baterías de litio en los compartimentos de pasajeros de los aviones, citando un gran número de incidentes graves.
La FAA recomendó a las aerolíneas que adoptaran estrategias de mitigación de riesgos que incluyan mensajes claros para abordar los posibles riesgos de incendio relacionados con las baterías de litio que llevan los pasajeros y los miembros de la tripulación, y que revisaran los procedimientos y la formación en materia de extinción de incendios.
Según la FAA, este año se han notificado en Estados Unidos 50 incidentes relacionados con humo, fuego o calor extremo en baterías de iones de litio. (Reporte de David Shepardson. Edición en español de Natalia Ramos)
