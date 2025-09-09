LA NACION

Autoridad aérea de EEUU emite alerta de seguridad sobre riesgos de baterías de litio para pasajeros

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Autoridad aérea de EEUU emite alerta de seguridad sobre riesgos de baterías de litio para pasajeros
Autoridad aérea de EEUU emite alerta de seguridad sobre riesgos de baterías de litio para pasajeros

WASHINGTON, 9 sep (Reuters) - La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió el martes una alerta de seguridad a las compañías aéreas sobre los riesgos de las baterías de litio en los compartimentos de pasajeros de los aviones, citando un gran número de incidentes graves.

La FAA recomendó a las aerolíneas que adoptaran estrategias de mitigación de riesgos que incluyan mensajes claros para abordar los posibles riesgos de incendio relacionados con las baterías de litio que llevan los pasajeros y los miembros de la tripulación, y que revisaran los procedimientos y la formación en materia de extinción de incendios.

Según la FAA, este año se han notificado en Estados Unidos 50 incidentes relacionados con humo, fuego o calor extremo en baterías de iones de litio. (Reporte de David Shepardson. Edición en español de Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. A Milei le urge entender cuál fue su error
    1

    A Milei le urge entender cuál fue su error

  2. El tribunal aceptó como prueba las declaraciones de los arrepentidos que admitieron las coimas
    2

    Caso Cuadernos | Las declaraciones de los arrepentidos que admitieron las coimas fueron aceptadas como prueba

  3. La archiduquesa Alexandra de Habsburgo, radicada en Sudamérica, cuenta la fascinante historia de Carlos I de Austria
    3

    Mi abuelo, el último emperador. La archiduquesa Alexandra de Habsburgo cuenta la fascinante historia de Carlos I de Austria

  4. Cuál es la pizzería argentina entre las mejores del mundo 2025
    4

    50 Top Pizza: cuál es la pizzería argentina entre las mejores del mundo 2025

Cargando banners ...