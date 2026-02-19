Autoridad alimentaria de la UE dice que es "bajo" el riesgo por toxina en leches infantiles

El riesgo de exposición a una toxina presente en leches infantiles ahora es "bajo" gracias a los retiros de estos productos, declararon el jueves dos agencias de la Unión Europea (UE) en un comunicado conjunto.

"Dada la magnitud de los retiros la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas es baja", indicaron la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

No obstante, precisaron que "podrían producirse casos adicionales si los productos retirados permanecen en los hogares en lugar de ser devueltos".

Varios fabricantes, incluidos gigantes europeos como Nestlé, Danone y Lactalis, retiraron desde diciembre fórmulas infantiles susceptibles de estar contaminadas por esta toxina —la cereulida— en más de 60 países.

Las agencias precisaron que, en total, siete países europeos, entre ellos Francia, Bélgica y Reino Unido, habían notificado casos de bebés con síntomas gastrointestinales tras consumir leche en polvo.

Las autoridades francesas investigan además la muerte de tres bebés, el último de los cuales ocurrió el pasado 5 de febrero, sospechosos de haber consumido leche en polvo procedente de los lotes retirados.

"Hasta la fecha no se estableció científicamente ningún vínculo causal", insiste el Ministerio de Salud en su sitio internet. "Se están llevando a cabo investigaciones judiciales sobre estas notificaciones", precisó.

El comunicado del jueves indica que la cereulida fue detectada por primera vez en diciembre en lotes de preparados que contenían aceite de ácido araquidónico procedente de un productor en China.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria había declarado previamente que sus científicos sugirieron un nivel máximo de cereulida de 0,014 microgramos por kilogramo de peso corporal.

Esto equivale a 0,054 microgramos de cereulida por litro en las fórmulas infantiles, precisó la agencia con sede en Italia.