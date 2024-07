autoridad electoral dice que maduro ganó en venezuela; oposición se atribuye triunfo

(Ajusta encabezamiento y agrega declaraciones)

Por Deisy Buitrago, Mayela Armas y Vivian Sequera

CARACAS, 28 jul (Reuters) -

Las autoridades electorales de Venezuela otorgaron el lunes la victoria al presidente Nicolás Maduro, la que fue desconocida por su rival, Edmundo González, quien asegura tener las actas que prueban que ganó con abultada ventaja.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que críticos y opositores consideran un brazo del oficialismo, dijo en su primer boletín que Maduro fue reelegido en las elecciones del domingo con el 51,20% de los votos.

El mandatario obtuvo unos 5,1 millones de boletas frente al candidato de la coalición opositora González, de 74 años, con unos 4,4 millones de boletas o un 44,2% del total, dijo el presidente del Consejo, Elvis Amoroso.

Amoroso explicó que hubo retrasos en la transmisión de los resultados, desde los centros al puesto de escrutinio nacional, debido a una "agresión" al sistema, pero no dio detalles.

En tanto, la líder de la oposición, María Corina Machado, al lado de González, dijo que el exembajador había ganado con 70% de los votos, mientras Maduro obtuvo el 30%.

"Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene nuevo presidente electo y es Edmundo González", señaló Machado.

Una encuesta de Edison Research, conocida por sus sondeos sobre elecciones en Estados Unidos, había pronosticado antes en una encuesta a boca de urna que González ganaría con el 65% de los votos, mientras que Maduro obtendría el 31%.

La firma local Meganalisis había pronosticado un 65% de los votos para González y poco menos del 14% para el actual presidente.

Maduro anunció que su primer acto sería convocar a un diálogo nacional con distintos sectores.

"No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas no pudieron ahora y no podrán jamás", dijo Maduro poco después de los resultados al hablar desde el palacio de Gobierno.

El secretario de Estado de Estados Unidos se mostró preocupado de que "el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano".

Sin violencia

El candidato opositor Edmundo González dijo que "nadie está haciendo llamados a la calle ni a la violencia", y Machado señaló que los miembros de la fuerza armada "fueron testigos de lo que vieron hoy" en los centros electorales, en los que hubo una masiva presencia de votantes.

Maduro, un exconductor de autobus de 61 años, ganó su primera elección en 2013 y fue reelegido por otros seis años de Gobierno en los comicios de mayo del 2018, unas elecciones vistas por países occidentales como fraudulentas y en las que no participó la oposición.

Maduro dijo que su triunfo era el de la paz y la estabilidad.

El sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez dijo durante la campaña que era el único que podía garantizar la paz social y la recuperación económica, a pesar de que fue durante su gestión que se disparó la hiperinflación, una aguda escasez de alimentos, medicinas, así como un derrumbe de la producción petrolera.

Desde al menos 2015, unos 7,7 millones de venezolanos han migrado, principalmente a países de la región, huyendo de la crisis económica y política.

De acuerdo con la Constitución, el próximo 10 de enero Maduro debe jurar un tercer mandato de seis años. (Reporte de Vivian Sequera, Julia Symmes Cobb, Deisy Buitrago y Mayela Armas. Reporte adicional de Tibisay Romero en Valencia, Mircely Guanipa en Maracay, María Ramírez en Puerto Ordaz, Mariela Nava en Maracaibo, Tathiana Ortiz en San Cristóbal, Keren Torres en Barquisimeto, Venezuela, y Corina Pons en Tenerife. Editado por Juana Casas y Javier López de Lérida)

