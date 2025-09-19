Autoridad Palestina condena el ataque contra militares israelíes en la frontera entre Jordania y Cisjordania

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Presidencia de la Autoridad Palestina ha condenado este viernes el ataque perpetrado en un paso fronterizo entre Jordania y Cisjordania bajo control de Israel, que se saldó con la muerte de dos militares israelíes, que ha llevado al Ejército israelí a pedir el bloqueo del paso de ayuda a la Franja de Gaza desde territorio jordano debido a que el atacante era conductor de uno de estos camiones.

Así, la Presidencia palestina ha reafirmado su rechazo a "cualquier acción que socave la seguridad y la estabilidad de Jordania y los intereses de los palestinos que sufren un genocidio, hambre y desplazamiento forzoso", antes de criticar "cualquier acción que obstruya la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

"No pueden lograrse la paz y la estabilidad en la región sin poner fin a la ocupación israelí, detener el genocidio en marcha en Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania, incluido el Jerusalén ocupado", ha manifestado, al tiempo que ha defendido la necesidad de "garantizar los derechos legítimos del pueblo palestino", incluida la creación del Estado de Palestina, con Jerusalén Este como capital.

El Ejército israelí afirmó el jueves que el atacante, de nacionalidad jordana, murió tiroteado en el lugar del ataque, al tiempo que destacó que el hombre era conductor de un camión con ayuda humanitaria destinada a Gaza, motivo por el que reclamó al Gobierno detener la entrada de estos bienes desde Jordania.

El Gobierno de Jordania condenó el ataque, señalando que se trata de "una violación de la ley y una amenaza para los intereses del reino y su capacidad para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza", mientras que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lo aplaudió y recalcó que es "un claro mensaje" a Israel de que "sus políticas de genocidio (...) no quedarán sin respuesta".

El paso se encuentra situado en un puente sobre el río Jordán y conecta Jordania con Cisjordania, si bien el control del mismo está en manos de Israel, que mantiene una ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados --Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza--.

El paso es el único por el que los palestinos residentes en Cisjordania y Jerusalén Este pueden ir por tierra al extranjero.