Autoridad Palestina condena la escalada de Israel en Gaza

La Autoridad Palestina criticó duramente el sábado la decisión del gobierno israelí de ampliar sus operaciones militares en Gaza, al tiempo que pidió a la comunidad internacional que presione para que se permita la entrada de ayuda humanitaria.

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, el portavoz presidencial de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeineh, afirmó que las medidas del gobierno israelí constituyen "un desafío y una provocación sin precedentes a la voluntad internacional de lograr la paz y la estabilidad".

También pidió a "la comunidad internacional, liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU, que obligue urgentemente al Estado ocupante a cesar su agresión, permita la entrada de ayuda y trabaje diligentemente para que el Estado de Palestina pueda asumir todas sus responsabilidades en la Franja de Gaza", informó Wafa.

El viernes, el gabinete de seguridad israelí aprobó planes para lanzar operaciones a gran escala y tomar Ciudad de Gaza, lo que desencadenó una ola de indignación en todo el mundo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una presión cada vez mayor para garantizar un alto el fuego que frene el hambre en Gaza y libere a los rehenes secuestrados por los milicianos palestinos.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamas en Israel que causó 1219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han dejado de su lado más de 61.000 muertos, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, considerados fiables por la ONU.