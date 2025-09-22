Autoridad Palestina dice que reconocimiento del Estado por Francia es una decisión “histórica y valiente”

La Autoridad Palestina celebró este lunes que Francia reconociera formalmente el Estado de Palestina, anunciado por el presidente francés Emmanuel Macron en la ONU, y afirmó que se trata de una decisión "histórica y valiente".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina expresó que "acoge con satisfacción el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de la república amiga de Francia".

La cancillería de la Autoridad Palestina, que ejerce una administración limitada de Cisjordania ocupada, afirmó que se trata de "una decisión histórica y valiente que es coherente con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU y apoya los esfuerzos en curso para lograr la paz y aplicar la solución de dos Estados".

