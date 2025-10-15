Autoridad Palestina se declara dispuesta a operar el paso fronterizo de Ráfah

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 15 oct (Reuters) -

La Autoridad Palestina dijo el miércoles que está preparada para operar el lado de Gaza de un clave para la ayuda entre Egipto y Gaza.

"Ahora estamos listos para volver a participar, y hemos notificado a todas las partes que estamos listos para operar el de Ráfah", dijo Mohamed Shtayé, enviado especial del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

En mayo de 2024 el ejército israelí tomó el control de la parte palestina del de Ráfah, al sur de Gaza, fronterizo con Egipto y que ha sido fundamental para la entrega de ayuda y la salida de heridos en la guerra de Gaza.

El paso, que reabrió brevemente entre febrero y marzo de este año, había sido un salvavidas hacia el mundo exterior para los palestinos de Gaza permitiendo la entrega de ayuda y la evacuación de pacientes de un sistema sanitario colapsado.

Shtayé dijo que sigue vigente un acuerdo con la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE para ayudar a gestionar eficazmente el paso, que se interrumpió en marzo al reanudarse las hostilidades.

"No necesitamos un nuevo acuerdo. El acuerdo está ahí, y creo que ahora está en la fase final de reunir todas las piezas para que funcione", dijo a la prensa en Ginebra durante una visita a Suiza, donde se reunió con el ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis.

Representantes israelíes declararon que habían decidido restringir la ayuda, permitiendo a partir del miércoles la entrada en Gaza de solo la mitad del número acordado de camiones de ayuda, y retrasar los planes de abrir el paso fronterizo sur con Egipto porque Hamás había violado el acuerdo de alto el fuego al no entregar los cuerpos de los rehenes. (Información de Olivia Le Poidevin; edición de Madeline Chambers; editado en español por Patrycja Dobrowolska)