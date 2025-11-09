Autoridad penitenciaria reporta 27 presos muertos en una cárcel de Ecuador
Al menos 27 presos fueron hallados muertos por asfixia la tarde del domingo en una cárcel del suroeste de Ecuador, horas después de que la policía controlara un motín armado que dejó cuatro muertos.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Al menos 27 presos fueron hallados muertos por asfixia la tarde del domingo en una cárcel del suroeste de Ecuador, horas después de que la policía controlara un motín armado que dejó cuatro muertos y decenas de heridos durante la madrugada.
Con el hallazgo de la tarde, asciende a 31 el saldo de muertos por la jornada de violencia en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro.
En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) aseguró, sin ofrecer detalles, que las 27 personas halladas muertas "entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión".
vd/ad
LA NACION
Más leídas
- 1
Movimientos en la causa del fentanilo: la política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar
- 2
Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión
- 3
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 4
Boca le ganó 2-0 a River con total autoridad: Zeballos superlativo y un segundo tiempo que pudo terminar en goleada