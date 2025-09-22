Autoridad rusa afirma que tres personas murieron en ataque ucraniano en Crimea

Un ataque ucraniano con drones mató a tres personas en Crimea, la península anexada por Moscú en 2014, afirmó el lunes una autoridad rusa.

Serguéi Aksionov, el jefe de Crimea apoyado por el Kremlin, indicó que Ucrania atacó la localidad turística de Foros, donde dañó los predios de un sanatorio y un edificio escolar.

"Según la información actualizada, tres personas murieron y 16 fueron heridas como resultado del ataque" con dron, publicó Aksionov en Telegram.

Fragmentos del dron derribado también causaron un incendio cerca de la ciudad de Yalta, agregó.

El Ministerio de Defensa ruso calificó la acción como un "ataque terrorista".

Por su parte, Ucrania afirmó que Rusia lanzó 46 ataques aéreos contra su territorio hasta las 22H00 (19H00 GMT) del domingo.

Rusia anexó Crimea en 2014 tras un referéndum denunciado por la comunidad internacional, y exige que Ucrania y los países occidentales reconozcan a la península como parte de su territorio.

