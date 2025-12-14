Autoridades alemanas detienen a cinco hombres sospechosos de planear ataque en un mercado navideño

BERLÍN, 14 dic (Reuters) - Las autoridades alemanas detuvieron a cinco hombres sospechosos de ser milicianos islamistas que planeaban un ataque frente a un mercado navideño en el sur de Baviera, dijeron la policía y la fiscalía en un comunicado conjunto.

Ha habido una serie de ataques a través de embestidas de vehículos en Alemania desde que un islamista arremetió con un camión secuestrado contra un mercado de Navidad en el centro de Berlín en 2016. El pasado diciembre varias personas murieron por un ataque en Magdeburgo.

Tres ciudadanos marroquíes de 22, 28 y 30 años, un egipcio de 56 y un sirio de 37 fueron detenidos el viernes en el paso fronterizo de Suben, entre Alemania y Austria, según el comunicado conjunto.

Los investigadores creían que los hombres pretendían introducir un vehículo en un mercado abarrotado de gente en la zona de Dingolfing-Landau con el objetivo de matar o herir al mayor número posible de personas, según el comunicado, que añadió que las autoridades sospechaban de un móvil islamista.

