Autoridades anuncian que el paso fronterizo de Rafah, en Gaza, reabrirá el lunes

Por Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

1 feb (Reuters) - El principal paso fronterizo de Gaza en Rafah reabrirá para los palestinos el lunes, anunció Israel, y ya se están llevando a cabo los preparativos en la principal puerta de entrada del enclave, que ha permanecido cerrado en su mayor parte durante casi dos años

Antes de la guerra, el paso de Rafah con Egipto era la única salida directa para la mayoría de los habitantes de Gaza para llegar al mundo exterior, así como un punto de entrada clave para la ayuda humanitaria al territorio. Ha permanecido cerrado en su mayor parte desde mayo de 2024 y bajo control militar israelí en el lado de Gaza

COGAT, la unidad militar israelí que supervisa la coordinación humanitaria, ha declarado que el paso fronterizo reabrirá en ambas direcciones solo para los residentes de Gaza que vayan a pie y que su funcionamiento se coordinará con Egipto y la Unión Europea

«Hoy se está llevando a cabo una prueba piloto para evaluar el funcionamiento del paso fronterizo. Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, la entrada y salida de Gaza, comience mañana», afirmó COGAT en un comunicado

Muchos de los que se espera que salgan son habitantes de Gaza enfermos y heridos que necesitan atención médica en el extranjero. El Ministerio de Salud palestino ha afirmado que hay 20.000 pacientes esperando para salir de Gaza

Un funcionario de Defensa israelí dijo que el paso fronterizo tiene capacidad para entre 150 y 200 personas en total en ambos sentidos. Habrá más personas saliendo que regresando porque los pacientes salen acompañados, añadió

Las listas de habitantes de Gaza que cruzarán el paso fronterizo han sido presentadas por Egipto y aprobadas por Israel, dijo el funcionario

La reapertura del paso fronterizo era un requisito clave de la primera fase del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás

Pero el alto el fuego, que entró en vigor en octubre tras dos años de combates, se ha visto sacudido repetidamente por oleadas de violencia

Los ataques israelíes en Gaza han matado a más de 500 palestinos desde el alto el fuego, según las autoridades sanitarias locales, y los militantes palestinos han matado a cuatro soldados israelíes, según las autoridades israelíes

Las siguientes fases del plan de Trump para Gaza prevén que el gobierno quede en manos de tecnócratas palestinos, que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren del territorio, mientras que una fuerza internacional mantiene la paz y se reconstruye Gaza

Hasta ahora, Hamás ha rechazado el desarme e Israel ha indicado en repetidas ocasiones que, si el grupo militante no se desarma pacíficamente, utilizará la fuerza para obligarlo a hacerlo

(Reporte adicional de Ahmed Shalaby y Alexander Dziadosz en El Cairo; escrito por Maayan Lubell. Editado en español por Javier Leira)