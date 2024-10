Autoridades argentinas investigan muerte de excantante de one direction liam payne tras caer de hotel

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 17 oct (Reuters) -

Las autoridades argentinas investigaban el jueves la muerte de Liam Payne, quien saltó a la fama mundial con la banda de chicos One Direction, tras ser hallado muerto en Buenos Aires luego de caer desde el tercer piso del hotel en el que se alojaba, lo que desencadenó una avalancha de homenajes por parte de sus fans.

Según resultados preliminares de la autopsia, publicados por varios medios locales, Payne falleció el miércoles a causa de un "politraumatismo" que le causó una "hemorragia interna y externa".

Cuando se conoció la noticia de la muerte del cantante inglés de 31 años, los fanáticos de una de las bandas juveniles de mayores ventas del mundo se reunieron afuera del hotel en el barrio de Palermo de la capital argentina para cantar sus canciones y celebrar su vida.

La policía dijo en un comunicado que fueron llamados al hotel CasaSur luego de ser notificados de un "hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol".

Al llegar, el gerente del hotel informó que había escuchado un fuerte ruido proveniente del patio interior y la policía encontró que un hombre se había caído del balcón de su habitación, según el comunicado.

La policía dijo que la habitación donde se hospedaba Payne estaba en un "total desorden" al momento de la inspección y que halló una botella de whisky, además de medicamentos como Clonazepam. Tomó huellas papilares y otros indicios para ser analizados en el laboratorio.

En un audio obtenido del Ministerio de Seguridad porteño, se escucha a un empleado del hotel pidiendo ayuda policial.

"Cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien", dijo el empleado, añadiendo que la vida del huésped estaba en riesgo porque la habitación tenía balcón.

One Direction alcanzó el éxito mundial después de que Simon Cowell reuniera a Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson en el programa de talentos británico "The X Factor" en 2010.

La banda vendió 70 millones de discos y seis de sus éxitos estuvieron entre los 10 primeros en la lista Hot 100 de Billboard, entre ellos "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" y "Live While We're Young". Payne coescribió canciones como "Story of My Life" y "Night Changes".

La banda anunció una "pausa indefinida" en 2016 y sus miembros siguieron carreras como solistas. El último sencillo de Payne fue "Teardrop", lanzado en marzo de este año.

La familia de Payne dijo que estaba "desconsolada".

"Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente", dijeron en un comunicado.

Aunque los detalles que rodearon su muerte siguen sin estar claros, Payne había hablado públicamente sobre su lucha con la salud mental y el uso del alcohol para lidiar con las presiones de la fama.

"Hacer un espectáculo para miles de personas y luego estar solo en un país donde no puedes salir a ninguna parte, ¿qué otra cosa vas a hacer? El minibar está siempre ahí", dijo al periódico Guardian en 2019.

Muy complicado

Los seguidores que realizaron una vigilia en Argentina dijeron que estaban conmocionados.

"Siento que es como un sueño, como que ahora me voy a dormir y mañana va a ser todo mentira (...) Creo que me va a llevar un tiempo asumir todo esto, es muy complicado", dijo Micaela Ibertis a Reuters.

Payne audicionó por primera vez para "The X Factor" en 2008 cuando tenía 14 años, y el magnate de la música Cowell le dijo que regresara cuando fuera mayor.

"Siempre supe que con confianza sería un miembro valioso de esta banda, así que no dudé en traerlo de regreso", dijo.

El cantautor estadounidense Charlie Puth, una de las muchas estrellas del pop con las que Payne colaboró durante su carrera, dijo en Instagram: "Estoy en shock ahora mismo. Liam siempre fue muy amable conmigo".

Payne se unió a Rita Ora en la canción de 2018 "For You" y lanzó su primer álbum de estudio LP1 en 2019.

Según Celebrity Net Worth, la carrera solista y en One Direction de Payne lo ayudaron a acumular una fortuna de unos 70 millones de dólares.

Tuvo un hijo llamado Bear con la cantante de Girls Aloud y personalidad de la televisión británica Cheryl, siete años después de que ella ayudara a darle fama cuando era miembro del panel de jueces en "The X Factor".

El año pasado, Payne publicó un video para sus seguidores en su canal de YouTube en el que hablaba sobre su familia, sus nuevas creaciones y su regreso a los conciertos después de haber dejado el alcohol. Agradeció a sus seguidores por haber estado a su lado en los momentos difíciles.

Más temprano el miércoles, Payne hizo una publicación en Snapchat sobre su viaje a Argentina, donde habló sobre montar a caballo, jugar al polo y que esperaba regresar a casa.

"Es un día hermoso aquí en Argentina", dijo en el video. (Reporte de Eliana Raszewski y Adam Jourdan en Buenos Aires, de Sarah Morland, Brendan O'Boyle y Anthony Esposito en Ciudad de México, de William James en Londres y de Rocky Swift en Tokio; Editado por Lucila Sigal y Maximilian Heath)

