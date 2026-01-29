Autoridades brasileñas detectan erosión en una unidad de Vale tras desbordamiento de agua

Por Fabio Teixeira

RÍO DE JANEIRO, 29 ene (Reuters) - Equipos de inspección encontraron que la mina Viga de Vale presentaba signos de erosión y ordenaron a la minera de hierro que cerrara sus operaciones hasta nuevo aviso, informaron el jueves las autoridades del estado brasileño de Minas Gerais. Vale anunció el lunes que había detenido las operaciones en Viga y en la mina cercana Fabrica después de que las fuertes lluvias provocaran desbordamientos de agua que afectaron a un río local y a las operaciones de la acería vecina CSN.

La suspensión en Viga se prolongará hasta que la empresa presente informes que demuestren que puede restablecer el control medioambiental del proyecto, según Gustavo Endrigo, superintendente de inspección del gobierno de Minas Gerais.

No está claro cuándo podrá Vale reanudar la producción en las minas, cuyos permisos de explotación también han sido suspendidos por la ciudad de Congonhas. Según los analistas, estas dos explotaciones representan alrededor del 2% de las previsiones de producción de mineral de hierro de Vale para este año.

Vale no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Anteriormente había dicho que estaba cooperando plenamente con las autoridades.

Las autoridades afirmaron que, además del agua, los residuos de la explotación minera de mineral de hierro de Vale en Fabrica también habían llegado al río Maranhao.

Vale ha sido objeto de un intenso escrutinio desde los dos grandes desastres de presas ocurridos en Minas Gerais en la década de 2010. (Reporte de Fabio Teixeira; Editado en español por Javier Leira)