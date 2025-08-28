Autoridades brasileñas lanzan redadas contra delincuencia organizada en sector de los combustibles

SAO PAULO, 28 ago (Reuters) - La Policía Federal y la Agencia Tributaria de Brasil lanzaron el jueves operaciones contra el blanqueo de capitales y el fraude vinculados a la delincuencia organizada en el sector de los combustibles, según informaron en comunicados.

Las operaciones buscan desmantelar esquemas que supuestamente movieron decenas de miles de millones de reales, utilizando fintechs y fondos de inversión para ocultar ganancias mientras perjudicaban la industria de combustibles de Brasil, de acuerdo a las declaraciones.

El diario Folha de S.Paulo informó de que la gestora de activos REAG Investimentos era uno de los 350 objetivos de las órdenes de detención emitidas por las autoridades locales en el marco de las operaciones.

REAG no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios. (Reporte de Eduardo Simoes y Alberto Alerigi Jr.; Edición de Toby Chopra)