Autoridades buscan a sospechoso de matar a 4 personas en Georgia

HAMPTON, Georgia, EE.UU. (AP) — Las autoridades de Georgia buscaban el sábado a un hombre que seguía prófugo horas después de presuntamente asesinar a tiros a tres hombres y una mujer en un vecindario suburbano al sur de Atlanta.

Se cree que Andre Longmore, de 40 años, está armado y es peligroso, dijo el jefe de policía de Hampton, James Turner, durante una conferencia de prensa. Los tiroteos ocurrieron el sábado por la mañana en una subdivisión de Hampton, una ciudad de aproximadamente 8.500 habitantes.

Las autoridades dieron a conocer pocos detalles sobre los asesinatos. Turner indicó que los detectives investigan al menos cuatro escenas del crimen cercanas en el mismo vecindario. Detalló que Longmore es residente de Hampton, pero se negó a hablar sobre un posible motivo.

El sospechoso sigue prófugo más de cinco horas después de los asesinatos y las autoridades prometieron seguir con la búsqueda.

“Hemos hecho una búsqueda exhaustiva en el área general y ahora la estamos ampliando un poco”, dijo Turner a los periodistas.

Los investigadores también buscan una camioneta SUV GMC Acadia negra que creen que Longmore podría estar conduciendo.

Longmore no parece contar con un número de teléfono registrado y The Associated Press no pudo encontrar de momento a un familiar o abogado que pudiera hablar en su nombre.

Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas y señalaron que trabajan para notificar a sus familias.

El jefe policial del condado Henry, Reginald Scandrett, dijo que su departamento ofrece una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca al arresto y enjuiciamiento de Longmore.

También se dirigió directamente a Longmore al decir: “Dondequiera que estés, te cazaremos en cualquier agujero en que te encuentres y te arrestaremos. Punto”.

AP