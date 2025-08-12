Autoridades chilenas abren investigación sobre accidente en planta de litio La Negra de Albemarle: legislador

SANTIAGO, 12 ago (Reuters) - Las autoridades chilenas abrieron una investigación en la planta de procesamiento de litio La Negra de Albemarle tras un accidente reportado la semana pasada, informó un diputado local a Reuters el martes.

El diputado Jaime Araya, representante de la región de Antofagasta, donde está ubicada la planta, dijo que solicitó al regulador minero y a la Dirección del Trabajo chilena una inspección del sitio la semana pasada tras recibir una denuncia por la rotura de una tubería que contenía ácido.

Araya señaló que le informaron que la Inspección del Trabajo abrió una investigación. El líder sindical de los trabajadores de la planta, Elías Torres, dijo por su parte que no podía hacer comentarios porque la investigación estaba en curso.

La Dirección del Trabajo informó que no podía entregar información porque el asunto estaba bajo revisión. Albemarle no respondió de inmediato a consultas sobre si se habían suspendido las operaciones. (Reporte de Fabian Cambero y Daina Beth Solomon; editado por Alexander Villegas. Editado en español por Natalia Ramos)