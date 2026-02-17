Autoridades colombianas buscan a veterinario que desapareció durante inundaciones

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas buscaban el martes a un veterinario que desapareció el fin de semana cuando realizaba tareas de ayuda durante las inundaciones en Córdoba, uno de los departamentos del noroeste de Colombia más afectados por el paso de un frente frío por el Caribe.

El veterinario Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, habría sido arrastrado por la corriente del agua el sábado en el municipio de Canalete.

El suboficial primero de la Armada colombiana, Carlos Alberto Rico García, dijo en un video que la fuerza está realizando la búsqueda “con botes tipo Zodiac, con aeronaves no tripuladas (drones), búsqueda física con gancho y cuerda” dentro de las áreas inundadas "con el objetivo de ubicar a esta persona y darle tranquilidad a su familia”.

Las inundaciones registradas desde hace dos semanas en varios departamentos del norte y noroeste del país han afectado a más de 182.000 personas y destruido 1.100 viviendas, según reportó el martes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Al menos 10 personas han muerto, según reportes oficiales de días anteriores. Sin embargo, no hay una estadística disponible para personas reportadas como desaparecidas, además del caso de Rivero.

La Armada explicó que Rivero desapareció mientras adelantaba labores de apoyo humanitario en el marco de la emergencia climática que afecta a la región y que también ha perjudicado a los animales, incluidos perros, gatos y ganado.

La Unidad de Gestión del Riesgo confirmó el martes el envío a Córdoba de 14 toneladas de alimentos e insumos veterinarios para atender a los 6.000 animales que calculan que han sido afectados.

El presidente izquierdista Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica en ocho departamentos del país para atender a los miles de afectados por las inundaciones, quienes perdieron enseres, cultivos y ganado. La medida extraordinaria le permite crear impuestos temporales sin aval del Congreso.