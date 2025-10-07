Autoridades de Ecuador detienen a cinco personas tras ataque a vehículo de presidente Noboa

(Agrega detalles, contexto)

Por Alexandra Valencia

QUITO, 7 oct (Reuters) - El vehículo de Daniel Noboa fue rodeado por un grupo de unas 500 personas que lanzaban piedras cuando se acercaba a un evento en la provincia de Cañar, informó el martes una funcionaria de alto rango, quien añadió que posteriormente se encontraron "signos de bala" en el vehículo del mandatario ecuatoriano.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, relató el episodio en Quito tras presentar formalmente una denuncia por una tentativa de asesinato contra Noboa. El presidente resultó ileso y cinco personas fueron detenidas, añadió.

"Dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado, eso solamente son criminales", aseguró Manzano. "Esto no lo vamos a permitir".

La oficina de Noboa afirmó en X que todos los arrestados serían procesados ​​por cargos de terrorismo e intento de asesinato. Reuters no pudo verificar de forma independiente si se disparó una bala.

Sin embargo, la mayor organización indígena de Ecuador, CONAIE, afirmó que se había desatado una violencia orquestada contra quienes se movilizaron para la llegada de Noboa, y señaló que entre las personas atacadas en una "brutal acción policial y militar" se encontraban mujeres mayores.

"Al menos cinco compañeros han sido detenidos de forma arbitraria", declaró la CONAIE en una publicación en X, que incluía un video de una mujer vestida con traje tradicional siendo obligada a caminar por cuatro policías con chalecos antibalas y el rostro cubierto con pañuelos negros.

La CONAIE inició un paro hace 16 días, organizando marchas y bloqueando algunas carreteras, en protesta contra la eliminación del subsidio al diesel por parte del gobierno, que según los críticos, requiere mayor diálogo y aumentará el costo de vida, especialmente para los pequeños agricultores y las comunidades indígenas.

El Gobierno de Noboa, quien firmó el decreto ejecutivo que elimina los subsidios a mediados de septiembre, declaró medidas de emergencia en varias provincias para mantener el orden.

Las autoridades han defendido la eliminación del subsidio, que según afirma liberará unos 1100 millones de dólares anuales, y ya han comenzado a redistribuir en compensaciones a pequeños agricultores y transportistas.

Noboa, quien asumió en mayo de este año un mandato completo, ha otorgado frecuentemente poderes de emergencia a las fuerzas armadas y la policía como parte de su estrategia de mano dura contra la delincuencia y la inseguridad.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, compartió una foto de Noboa, de 37 años, de pie frente al auto dañado.

“A este Presidente nada lo detiene, esa es la mejor señal de que al país tampoco lo detendrán”, dijo en X.

Un video desde el interior de un automóvil, publicado por la presidencia de Ecuador, mostraba a personas lanzando piedras al costado de la carretera y marcas de fracturas en la ventana del vehículo.

Otra imagen, publicada por la presidencia, mostraba un automóvil con las ventanas y el parabrisas rotos.

