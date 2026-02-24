Autoridades de EEUU investigan tiroteo en cruce fronterizo con Canadá; sospechoso fue hospitalizado

CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Una persona resultó herida cerca de la frontera de Nueva Hampshire con Canadá durante un intercambio de disparos con un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, informaron investigadores el lunes.

Las autoridades indicaron que la persona fue trasladada a un hospital.

El FBI informó que los disparos se efectuaron alrededor de la 1 a. m. del domingo en Pittsburg, un pueblo de unos 800 habitantes en la frontera con Canadá. La agencia no proporcionó el nombre del sospechoso, pero señaló que la persona estaba recibiendo atención médica en un hospital.

El agente de la Patrulla Fronteriza, a quien el FBI tampoco identificó, resultó ileso, dijo un portavoz de la agencia.

Pittsburg es una comunidad rural que alberga el único cruce fronterizo del estado con la provincia canadiense de Quebec.

Los disparos se produjeron cerca del puerto de entrada, afirmó el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott. La oficina del FBI en Boston investigará el tiroteo junto con la Fiscalía Federal en el Distrito de Nueva Hampshire, informaron las autoridades.

"Los reportes iniciales indican que el sujeto abrió fuego contra el agente, momento en el que el agente respondió", señaló Scott en un comunicado. “La CBP está cooperando plenamente con los investigadores”.

Funcionarios del FBI, de la CBP y de la fiscalía federal declinaron ofrecer más detalles sobre el sospechoso o las circunstancias que llevaron al intercambio de disparos. La fiscalía federal indicó en un comunicado que se divulgará información si se presentan cargos contra la persona.

Pittsburg está a unos 241 kilómetros (150 millas) al norte de la capital estatal, Concord. El pueblo colinda con Maine y Vermont, además de Canadá. El tiroteo ocurrió cerca de un cruce por lo general tranquilo en el único pueblo de Nueva Hampshire que limita con Canadá. Esa frontera internacional se extiende por casi 97 kilómetros (60 millas).

Whittle informó desde Scarborough, Maine.

