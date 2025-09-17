Autoridades de Gaza acusan a Israel de un ataque contra un hospital infantil en la ciudad de Gaza

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han acusado este miércoles al Ejército de Israel de lanzar varios ataques contra un hospital infantil situado en la ciudad de Gaza (norte), en el marco de la ofensiva a gran escala lanzada el martes por las tropas israelíes para intentar capturar la localidad.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que las plantas superiores del Hospital Abdelaziz Al Rantisi "fueron alcanzadas por tres ataques consecutivos, separados por unos pocos minutos", antes de agregar que el suceso "reafirma la política sistemática de la ocupación de destruir y paralizar completamente el sistema sanitario en Gaza".

"El hospital es el único especializado en Gaza, ofreciendo servicios de oncología, diálisis y otras especializadas, entre ellas para enfermedades respiratorias y digestivas", ha dicho, al tiempo que ha manifestado que en el centro hay 80 pacientes "recibiendo tratamiento" y "cuatro unidades pediátricas y ocho de atención neonatal".

Así, ha manifestado que 40 pacientes "abandonaron el hospital buscando lugares seguros y para salvar a sus hijos" tras los ataques, mientras que los otros 40, "incluidos doce en cuidados intensivos", y 30 trabajadores sanitarios permanecen en el lugar.

Por ello, ha reiterado su llamamiento a la comunidad internacional para que "dé protección a las instalaciones sanitarias, el personal médico y los pacientes en la Franja de Gaza", sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre estas denuncias, en medio de la intensificación de sus ataques contra la ciudad de Gaza.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha acusado a Israel de "bloquear de forma deliberada los intentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para entregar combustible a los hospitales de Gaza", incluida una prohibición al "uso de rutas alternativas".

"Evitar el suministro del combustible necesario para las operaciones de los generadores en los hospitales de Gaza implica una suspensión total de los servicios sanitarios", ha dicho, antes de afirmar que esta situación amenaza con el cierre de varios hospitales y centros sanitarios "en unos pocos días".

En esta línea, ha recalcado que "el cierre de la estación central de oxígeno en Gaza y de ambulancias en la gobernación de Gaza significa que se haga frente a un grave desastre sanitario y humanitario", al tiempo que ha vuelto a pedir una intervención internacional para garantizar las entregas.

Hamás destacó el martes que el inicio de la citada ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja de Gaza que "ahondan la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.