Autoridades de Gaza denuncian al menos 94 muertos este domingo

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado que desde la madrugada del sábado se han producido al menos 131 bombardeos israelíes que han dejado al menos 94 fallecidos en el enclave palestino.

La oficina de prensa del gobierno gazatí denuncia así "más de 131 ataques de aviación y artillería contra zonas densamente pobladas por civiles y desplazados (...) que han dejado 94 civiles muertos, incluidos mujeres y niños", 61 de ellos en la ciudad de Gaza.

"La ocupación israelí continúa su genocidio a pesar de los llamados a detener los bombardeos del presidente Donald Trump y de la respuesta positiva a la propuesta", ha apuntado.

"Responsabilizamos plenamente a la ocupación israelí de estos crímenes y hacemos un llamamiento al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional para que tomen medidas serias, eficaces y urgentes para detener la agresión", ha añadido.