Autoridades de Gaza denuncian más de 20 muertos y cerca de 100 heridos en un día por los ataques de Israel

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este lunes más de 20 muertos y cerca de 100 heridos durante el último día a causa de los ataques de Israel, en medio de los esfuerzos diplomáticos por sacar adelante un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas 24 horas se han registrado 21 fallecidos y 96 heridos, lo que eleva los totales a 67.160 y 169.679, respectivamente, desde el inicio de la ofensiva en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha afirmado que entre los muertos durante el último día figuran dos palestinos tiroteados por Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2610 el total de fallecidos en este tipo de incidentes, ampliamente denunciados por parte de la comunidad internacional, en medio de la enorme crisis humanitaria en Gaza.

Por otra parte, ha resaltado que al menos 13.568 personas han muerto y 57.638 han resultado heridas desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás antes del inicio de la segunda fase del acuerdo y relanzó su ofensiva militar contra el enclave, ahora centrada en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

El Ejército de Israel ha confirmado durante las últimas horas que sus tropas han ejecutado nuevos ataques contra supuestos integrantes de Hamás y ha resaltado que en los mismos han sido "eliminadas" varias "células terroristas".

Israel y Hamás tienen previsto mantener este lunes reuniones indirectas en Egipto para abordar el plan de Trump, que ha recibido el visto bueno inicial de ambas partes, si bien también han planteado diversas consideraciones que se espera que puedan ser abordadas en estos contactos.