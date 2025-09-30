Autoridades de Gaza elevan a más de 450 los muertos de hambre por la ofensiva de Israel, incluidos 150 niños

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a más de 450 los muertos por hambre y desnutrición, entre ellos 150 niños, a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un breve comunicado que hasta la fecha se han confirmado 453 muertos por estas causas, antes de especificar que 175 de ellos, incluidos 35 niños, han muerto desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

Asimismo, ha subrayado que "el personal médico hace frente a desafíos catastróficos ante el empeoramiento de la escasez de medicinas y suministros médicos" y ha agregado que "la intransigencia de la ocupación a la hora de obstruir la entrega de suministros médicos de emergencia a los hospitales complica aún más la situación de pacientes y heridos".

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.000 palestinos muertos y más de 168.300 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.