Autoridades de Gaza elevan a más de 63.700 los muertos por la ofensiva de Israel, con más de 110 en un día

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 63.700 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 110 debido a los ataques ejecutados por las tropas israelíes durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en su cuenta en Telegram que hasta el momento se han confirmado 63.746 muertos y 161.245 heridos, incluidos 113 "mártires" y 304 heridos llegados a hospitales durante el último día, si bien ha reiterado que aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, por lo que se teme que el balance de fallecidos sea aún mayor.

En este sentido, ha apuntado que entre las víctimas documentadas durante el último día figuran 33 muertos y 141 heridos a manos de las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, lo que eleva a 2339 los fallecidos y a 17.070 los heridos en este tipo de incidentes, objeto de reiteradas denuncias por parte de la comunidad internacional.

Por otra parte, ha resaltado que desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva, han muerto 11.615 personas y 49.204 han resultado heridas, al tiempo que ha cifrado en 367 los muertos por hambre y desnutrición, incluidos 131 niños, a causa de la profunda crisis humanitaria provocada por los ataques israelíes y sus restricciones a la entrega de ayuda a la población palestina.