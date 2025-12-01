Autoridades de Hong Kong afirman que la malla en edificios incendiados no cumplía la normativa

HONG KONG (AP) — La malla protectora que cubría los andamios alrededor de los edificios incendiados la semana pasada en Hong Kong no cumplía con las normas de resistencia al fuego, según indicaron el lunes autoridades hongkonesas, mientras una ola de simpatía y apoyo público era recibida con medidas gubernamentales para sofocar las críticas.

Chris Tang, Secretario de Seguridad de Hong Kong, dijo que se tomaron muestras de la malla de múltiples ubicaciones de los siete edificios que se incendiaron. Se encontró que siete muestras no cumplían con los estándares. Las pruebas iniciales habían sugerido que la malla cumplía con los estándares, pero los investigadores no habían podido verificarla completamente debido al incendio.

"Debido a que el incendio ya está apagado, hemos podido acceder a lugares que antes no eran fácilmente accesibles para tomar muestras", dijo Tang a los periodistas.

El incendio comenzó el miércoles por la tarde y no se extinguió por completo hasta el viernes por la mañana. Al menos 146 personas murieron, decenas resultaron heridas y miles quedaron sin hogar.

Las donaciones para los sobrevivientes del incendio habían alcanzado los 900 millones de dólares hongkoneses (US$115 millones) hasta el lunes, dijeron las autoridades, mientras un flujo constante de personas colocaba flores, tarjetas y otros objetos de recuerdo a un altar improvisado cerca del complejo de edificios quemados.

"Cuando algo sucede, salimos a ayudarnos mutuamente", dijo Loretta Loh, después de presentar sus respetos en el lugar. "Me duele el corazón".

El incendio comenzó el miércoles por la tarde en el complejo Wang Fuk Court en el suburbio de Tai Po. Quemó siete de las ocho torres de apartamentos, hogar de unas 4.600 personas.

El personal de la Unidad de Identificación de Víctimas de Desastres de la policía de Hong Kong revisó cuatro de los edificios durante el fin de semana, encontrando otros 30 cuerpos que elevaron el número oficial de muertos a 146. Otras 100 personas aún están desaparecidas y 79 resultaron heridas.

El lunes, las autoridades de Hong Kong dijeron que los equipos estaban evaluando la seguridad de los otros edificios, incluido el que se incendió primero y resultó más dañado.

Los millones de fondos donados, y 300 millones de dólares hongkoneses (US$38,5 millones) en capital inicial del gobierno se utilizarán para ayudar a las víctimas a reconstruir sus hogares y proporcionar apoyo a largo plazo, dijeron funcionarios locales. El gobierno también ha otorgado subsidios en efectivo a los sobrevivientes para ayudar con los gastos, incluidos los funerales, y está trabajando para encontrarles alojamiento.

Para el lunes, 683 residentes habían encontrado lugares en hoteles y hostales locales, y otros 1.144 se mudaron a alojamientos temporales. Dos refugios de emergencia permanecieron abiertos para otros, dijeron las autoridades.

Todos los edificios del complejo estaban revestidos con andamios de bambú cubiertos con malla de nylon para renovaciones externas. Las ventanas estaban cubiertas con paneles de poliestireno, y las autoridades están investigando si se violaron las normas contra incendios.

Los residentes se habían quejado durante casi un año sobre la malla que cubría los andamios, dijo el Departamento de Trabajo de Hong Kong. Confirmó que los funcionarios habían realizado 16 inspecciones del proyecto de renovación desde julio de 2024 y habían advertido a los contratistas varias veces por escrito que debían cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios. La última inspección fue apenas una semana antes del incendio.

La agencia anticorrupción de Hong Kong ha arrestado a 11 personas, incluidos los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción. Un número creciente de personas ha estado cuestionando si los funcionarios del gobierno también deberían ser responsables.

"La gente está enojada y piensa que el gobierno de HK (Hong Kong) debería rendir cuentas", dijo Jean-Pierre Cabestan, un politólogo local y miembro senior de investigación en el centro de estudios Asia Centre con sede en París.

Pero el margen para la disidencia es limitado en la excolonia británica, que pasó a control chino en 1997 y ha ido incrementando sus esfuerzos para silenciar las críticas públicas por motivos de seguridad nacional.

El sábado, la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional emitió un comunicado enérgico sobre lo que llamó "planes malvados" que tenían "la motivación última de utilizar el desastre para crear problemas y perturbar Hong Kong". No dio detalles específicos.

El sábado, un hombre que ayudó a organizar una petición en línea pidiendo responsabilidad gubernamental fue arrestado bajo sospecha de sedición, informaron medios locales, incluidos HK01 y Sing Tao Daily. Otros dos fueron arrestados el domingo, incluido un voluntario que ofreció ayuda en Tai Po después de que estalló el incendio, informaron los mismos medios.

Cabestan dijo que las autoridades de Hong Kong estaban operando como las autoridades en China continental, previniendo protestas antes de que pudieran desarrollarse.

La policía de Hong Kong no quiso comentar específicamente sobre los arrestos, diciendo a The Associated Press solo que "la policía tomará acciones de acuerdo con las circunstancias reales y de acuerdo con la ley".

Las autoridades han sofocado la disidencia en la ciudad desde que cientos de miles salieron a las calles en 2019 contra los planes del gobierno de permitir la extradición a China continental, y prácticamente han prohibido las protestas masivas, además de impedir que líderes opositores se presenten en las elecciones legislativas.