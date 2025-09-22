Autoridades de la Fed ponen en duda la necesidad de nuevos recortes

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - Autoridades de la Reserva Federal pusieron en duda el lunes la necesidad de nuevos recortes de tasas, en un momento en que la inflación se mantiene por sobre el objetivo del 2% fijado por el banco central y el mercado laboral sigue cerca del pleno empleo.

Tanto el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, como el de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijeron que, si bien el recorte de un cuarto de punto porcentual de las tasas de la Fed en la reunión de la semana pasada era adecuado como forma de gestionar el riesgo de aumento del desempleo, la reducción de la inflación sigue siendo la prioridad.

"Apoyé la reducción de 25 puntos básicos de la tasa de interés oficial del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) la semana pasada como medida de precaución destinada a apoyar el mercado laboral en el pleno empleo y evitar un mayor debilitamiento", dijo Musalem en su intervención en la Brookings Institution de Washington D.C.

"Sin embargo, creo que hay un margen limitado para una mayor relajación sin que la política monetaria se vuelva excesivamente expansiva, y debemos actuar con cautela", añadió.

Bostic, en una entrevista en The Wall Street Journal, dijo que el recorte realizado la semana pasada era el único que, en su opinión, probablemente sea necesario este año, dado que la inflación se mantiene alrededor de un punto porcentual por encima del objetivo de la Fed.

"Me preocupa la inflación, que ha sido demasiado alta durante mucho tiempo. Y para mí, creo que es importante que sigamos señalando la importancia de eso", dijo Bostic.

Sobre un posible recorte de tasas en la próxima reunión de octubre, "hoy por hoy no estaría a favor de ello, pero ya veremos qué pasa", dijo Bostic, que no vota en el comité monetario este año.

Sus comentarios reflejan el debate en curso en la Fed sobre hasta dónde y con qué rapidez mover el costo del crédito.

El gobernador de la Fed Stephen Miran, que disintió en la reunión de la semana pasada a favor de un recorte de medio punto y considera apropiadas fuertes reducciones para el resto del año, hablará más tarde el lunes y se prevé que exponga los argumentos a favor de una tasa de referencia más baja.

La semana pasada, los funcionarios de la Reserva Federal se mostraron muy divididos sobre la necesidad de nuevos recortes de tasas este año. Mientras que la proyección mediana es de dos reducciones más de un cuarto de punto para finales de 2025, siete de ellos no ven apropiados más rebajas. (Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)