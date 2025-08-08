Autoridades de la Fed se muestran moderadas ante el debilitamiento del mercado laboral de EEUU

Por Ann Saphir

8 ago (Reuters) - Desde la decisión de la Reserva Federal en julio de mantener estables las tasas de interés, parece que se está produciendo un cambio, con varios funcionarios del banco central sonando cada vez más inquietos sobre el mercado laboral y señalando su apertura a, si no impaciencia por, un recorte de tasas tan pronto como en septiembre.

Su evolución en la postura puede complacer al presidente Donald Trump, que ha presionado agresivamente para bajar el costo del crédito durante todo el año.

Las razones para ello incluyen nuevos datos que indican que un debilitamiento del mercado laboral que Trump ha dicho que está "amañado", puede que no.

Las preocupaciones sobre el mercado laboral fueron el núcleo de los argumentos presentados por el gobernador de la Fed Christopher Waller, y la vicepresidenta, Michelle Bowman, cuando disintieron de la decisión del 30 de julio de mantener las tasas en el rango del 4,25%-4,50%, donde han estado desde diciembre.

Una mayoría de 9 a 2 aprobó una declaración que calificaba de sólidas las condiciones del mercado laboral.

Días después, no lo parecían tanto.

"Preocupante" fue como la gobernadora de la Fed Lisa Cook describió esta semana las revisiones de las estimaciones del gobierno que redujeron drásticamente las ganancias de empleo en mayo y junio a lo que los economistas consideran niveles de recesión.

El mismo informe también mostró que los empresarios crearon muchos menos puestos de trabajo de los esperados en julio y que la tasa de desempleo subió al 4,2%.

"La cifra de empleo puso de manifiesto que el riesgo por el lado del empleo es mucho mayor de lo que había sido hasta ahora (...) Definitivamente, lo analizaré con detenimiento", dijo por su parte el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Agregó que sigue creyendo que sólo un recorte de tasas será apropiado para 2025, y al menos otro responsable de política monetaria de la Fed de línea dura consideró que los nuevos datos no cambiaban mucho el panorama general.

Pero aunque los banqueros centrales no parecen estar de acuerdo en la necesidad de relajar la política monetaria, algunos cambios sutiles sugieren que los responsables monetarios son más moderados que antes.

"Hay riesgos a ambos lados de nuestro mandato, y cuando eso ocurre, cuando hay riesgos a ambos lados, hay que adoptar un enfoque equilibrado", dijo el viernes el presidente de la Fed de Saint Louis, Alberto Musalem.

Esto supone un cambio respecto a sus expresiones previas de mayor preocupación por el incumplimiento del mandato de inflación de la Reserva Federal que por el incumplimiento de su objetivo de pleno empleo.

"Me siento cómodo con la decisión que tomamos en julio, pero cada vez me siento menos cómodo con tomar esa decisión una y otra vez", señaló por su parte la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, esta semana.

Todavía hay muchos datos que digerir antes de la reunión de la Fed del 16 al 17 de septiembre.

Eso incluye una lectura de los precios al consumidor la próxima semana que ayudará a dar forma a las evaluaciones de los responsables de política monetaria sobre si los nuevos aranceles más altos del Gobierno significarán una inflación persistentemente más alta, como temen los "halcones", o solo un golpe temporal, como han argumentado las "palomas".

Los mercados financieros reflejan fuertes apuestas a que la tasa de interés oficial se reducirá al menos medio punto porcentual para finales de año.

(Reporte de Ann Saphir; editado en español por Manuel Farías)