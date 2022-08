Autoridades de México trabajan para sellar filtraciones en mina con 10 obreros atrapados

Las autoridades de México trabajan en un plan para sellar las filtraciones hacia la mina inundada con 10 obreros en su interior hace 12 días, informó este lunes el gobierno, luego de que el volumen del agua aumentara súbitamente en la víspera.

El nivel de agua en el pozo que ofrecía las mayores esperanzas para el ingreso de los rescatistas se hallaba este lunes en 38,49 metros, frente a 1,30 metros en la madrugada del domingo, dijo la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, durante la conferencia diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La nueva estrategia tiene como fin evitar que entre más agua en El Pinabete, donde se encuentran atrapados los mineros en el poblado de Agujita (estado de Coahuila, norte), desde la mina de carbón Conchas Norte, explicó Velázquez.

Para ello se planea "perforar 20 barrenos de seis pulgadas, a una profundidad de 60 metros, en las galerías de Conchas Norte", así como inyectar cemento a través de esos orificios "para su sellado".

"He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan (...). No vamos a dejar de trabajar para rescatar a los mineros", señaló el López Obrador, aunque Velázquez no detalló cuánto tiempo durará este plan de sellado, propuesto por un equipo técnico asesor.

Según la funcionaria, en las galerías de de la mina de Conchas Norte -abandonada desde hace 30 años- hay "casi dos millones de metros cúbicos (2.000 millones de litros)".

Desde esta mina se filtran dos millones de litros por segundo a El Pinabete, mientras que las bombas de los equipos de rescate solo están sacando 371 litros por segundo, informó.

Las autoridades trabajan con la hipótesis de que esta última mina se inundó cuando los obreros abrieron un boquete en una pared contigua a Conchas Norte, provocando que el agua entrará en lugar donde maniobraban.

El aumento abrupto de la inundación el domingo echó por tierra las esperanzas de los familiares de los mineros, que aseguran sentirse "desesperados" ante el lento progreso del rescate y expresaron su desconfianza en el liderazgo del operativo.

