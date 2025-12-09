Autoridades del Banco de Inglaterra siguen divididas sobre la política monetaria

Por David Milliken y Andy Bruce

LONDRES, 9 dic (Reuters) - Las principales autoridades a cargo de la política monetaria del Banco de Inglaterra disintieron sobre las perspectivas de las tasas de interés el martes, lo que sugiere que persiste la división en el Comité de Política Monetaria en vísperas de su decisión sobre los costos de endeudamiento de la próxima semana.

Clare Lombardelli, vicegobernadora de política monetaria, se mostró más preocupada por los riesgos al alza para la inflación, y también dijo que el Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés) podría estar acercándose al final de su ciclo de recortes de tasas de interés.

"Me preocupa mucho que estemos viendo más presión sobre los recursos en la economía, y eso obviamente lleva a subidas de precios. Creo que se puede ver en el mercado laboral", dijo a la Comisión del Tesoro del Parlamento.

"También estoy quizá menos convencida que otros sobre lo restrictiva que es la política monetaria en este momento, en cuanto a lo lejos que estamos de llegar al final del ciclo de recortes".

Lombardelli dijo que a medida que el BoE se acerca al final de su serie de recortes de tasas "y no se sabe dónde se está, se podría frenar un poco para intentar anticiparse y hallar un poco más el camino".

Ella formó parte de la escasa mayoría de los miembros del Comité de Política Monetaria que votaron 5-4 a favor de mantener las tasas de interés estables el mes pasado.

Dave Ramsden, vicegobernador de Mercados y Banca que buscó un recorte de tasas en noviembre, dijo que no veía pruebas de que la inflación no fuera a caer como espera el BoE.

En un informe escrito publicado el martes, Ramsden dijo que sería más difícil discernir el efecto de la política monetaria en el control de la inflación a medida que el BoE reduzca las tasas hacia el nivel neutral, aquel en el que ni estimulan ni frenan la economía.

"Por lo tanto, creo que sigue siendo apropiada una retirada gradual de la política restrictiva, permitiendo al Comité de Política Monetaria evaluar cuidadosamente el equilibrio de los riesgos para la inflación a medida que evoluciona la evidencia", dijo Ramsden.

Los mercados financieros sitúan ahora la probabilidad de que el Banco de Inglaterra recorte las tasas el 18 de diciembre en torno al 88%, tras los indicios de los datos económicos de que la presión inflacionaria ha disminuido.

Lombardelli dijo que el BoE estimaba que el presupuesto de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, anunciado el mes pasado, reduciría entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales la tasa anual de inflación a partir del segundo trimestre de 2026.

Las previsiones fiscales británicas han estimado una reducción de 0,4 puntos porcentuales de la inflación durante el ejercicio 2026/27 como resultado de las políticas del presupuesto.

Swati Dhingra, una miembro externa del Comité de Política Monetaria que ha respaldado repetidamente los recortes de tasas, dijo que estaba preocupada por la inflación de los precios de los alimentos, pero que el proceso general de desinflación iba por buen camino.

Catherine Mann, otra miembro externa, dijo que estaba más centrada en los cambios de comportamiento a largo plazo de la economía tras cuatro años de inflación por encima del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra que en el impacto a corto plazo del presupuesto sobre el crecimiento de los precios. (Reporte de Andy Bruce y David Milliken; Editado en Español por Ricardo Figueroa)