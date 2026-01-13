Autoridades denuncian presunto plan para atentar contra el presidente de Costa Rica

SAN JOSÉ (AP) — Las autoridades de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica denunciaron el martes haber recibido información de un presunto plan para atentar contra la vida del presidente del país, Rodrigo Chaves.

Así lo afirmó el titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica (DIS), Jorge Torres, a medios de comunicación locales, previo a ingresar al Ministerio Público, donde presentó una denuncia formal para que las autoridades judiciales realicen una investigación.

“Lo que recibimos es información confidencial que quisiera dejarla plasmada en la denuncia; no quisiera ahondar en eso, pero solamente quisiera decirles que se trata de la vida del presidente de la República”, dijo Torres.

Es la primera vez que las autoridades costarricenses dan a conocer un supuesto plan para acabar con la vida del mandatario, que asumió el poder en 2022.

De acuerdo con el director de la DIS, se recibió la llamada de una mujer, quien habría informado de un supuesto plan para matar a Chaves y que incluso aseguró que ya se habría realizado el pago a un sicario.

Torres indicó además que ya se coordinó el reforzamiento de la seguridad en la Casa Presidencial y para las actividades que tendrá el presidente en estos días.

Chaves recibirá este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien tiene programado el miércoles colocar la primera piedra de la nueva “megacarcel” que Costa Rica pretende levantar emulando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que levantó Bukele en su país.

Además, Costa Rica se encuentra en pleno desarrollo de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1 de febrero, en las que de momento la candidata oficialista Laura Fernández aparece como favorita.

El mandatario costarricense ha mostrado interés en replicar en su país parte de las estrategias de seguridad de Bukele

Costa Rica vive una seria crisis de inseguridad por la presencia de grupos narcotraficantes que ha derivado en que el país haya tenido en los últimos años los índices de homicidios más altos en su historia. El año 2025 cerró con 877 homicidios, solo tres menos que en 2024, mientras que en 2023 tuvo la cifra más alta, con 907 asesinatos.

En abril, Chaves envió a El Salvador al ministro de Paz y Justicia, Gerald Campos Valverde para conocer la política de mano dura aplicada por el gobierno de Bukele contra las pandillas, que según las autoridades salvadoreñas ha reducido al mínimo los índices de homicidios en un país que hace una década fue considerado el más peligroso del mundo.