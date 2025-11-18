Autoridades desmantelan vivienda que construían pandilleros sin autorización en cárcel de Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala desmantelaron este lunes una estructura para vivienda que construían sin autorización reos de la Mara Salvatrucha en una cárcel, un mes después de que estallara una crisis de seguridad por la fuga de 20 cabecillas presos de la pandilla rival Barrio 18.

La estructura se ubicaba en la prisión Pavoncito, cercana a la de Fraijanes II, donde ocurrió el sonado escape que provocó a mediados de octubre la remoción de la cúpula de seguridad del país y evidenció la corrupción que impera en las cárceles guatemaltecas.

El director del Sistema Penitenciario, Guillermo López, presentó una denuncia en la fiscalía por la construcción de esa estructura que serviría para vivienda de los pandilleros, pero que no había sido autorizada.

"Este despliegue policial se hizo para retomar el control del centro y prevenir la coordinación de actividades criminales desde el interior del penal", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

En el operativo se utilizaron equipos especiales para verificar la identidad de los pandilleros y "descartar posibles casos de suplantación o la ausencia de reclusos", agregó la cartera.

La operación es parte de las acciones para retomar el control de las prisiones luego de la fuga de los 20 pandilleros en circunstancias no esclarecidas, considerada "inaceptable" por Estados Unidos.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, dijo este lunes que posiblemente esta semana llegue al país un grupo especial del FBI para apoyar en la recaptura de 16 de los 20 pandilleros que continúan prófugos.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala, se dedican a la extorsión y al sicariato en el país, entre otros delitos.

