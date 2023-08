ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Las autoridades en la República Dominicana investigan al torpedero de los Rays de Tampa Bay Wander Franco por un presunta relación con una menor de edad, según informó el lunes el Ministerio Público de su país natal.

Los Rays, en tanto, colocaron al pelotero de 22 años en la lista restringida. La medida implica que Franco se perderá al menos seis juegos mientras las Grandes Ligas investigan publicaciones en las redes sociales que le involucran.

Las investigaciones han respondido a publicaciones en las redes que insinúan una relación de Franco con una menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones.

A un consulta sobre la supuesta relación de Franco con una menor, el departamento de comunicaciones del Ministerio Público en la República Dominicana respondió “se están realizando una serie de investigaciones al respecto”.

No se supo de inmediato si Franco ha contratado a un abogado para que se pronuncie en su nombre.

Los Rays no detallaron la naturaleza de los mensajes en las redes, pero dijeron que el equipo y Franco “acordaron mutuamente” que éste entre a la lista restringida. Franco recibirá su salario mientras permanezca en la lista restringida.

MLB inició una investigación, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la pesquisa. La persona pidió no ser identificada porque no se ha hecho un pronunciamiento público.

Franco no jugó el domingo en el cierre de una serie contra Cleveland en el Tropicana Field, y no acompañó a los Rays a San Francisco para el inicio de una gira de seis encuentros que arrancaba la noche del lunes contra los Gigantes.

“Los Rays de Tampa Bay y Wander Franco acordaron mutuamente que entre a la lista restringida y estará alejado del club durante la actual gira”, dijo el equipo en un comunicado de una oración.

La gira, que incluyó tres partidos contra los Gigantes y tres contra los Angelinos de Los Ángeles, concluirá el próximo domingo. Los Rays regresarán a casa para enfrentar a Colorado el 22 de agosto.

“Apoyamos toda medida adoptada por la liga para comprender mejor la situación”, dijo el club sobre la investigación de MLB. “Como señal de respeto a todas las partes involucrados, no emitiremos más comentarios en este momento”.

Franco, quien fue seleccionado para el Juego de Estrellas este año, registra un promedio de bateo de .281, con 17 jonrones, 58 empujadas esta temporada.

El venezolano Osleivis Basabe, uno de los principales prospectos de Tampa Bay, fue titular como campocorto el domingo, en su debut en las Grandes Ligas a los 22 años.

Franco permaneció en la banca de los Rays durante una parte del juego del domingo, retirándose en el quinto inning. No se encontraba en el camerino tras la derrota 9-2 ante los Guardianes.

Después del juego, se le preguntó al mánager del equipo Kevin Cash si hubo algún problema con Franco para que no jugara que no fuera un simple día de descanso. Cash respondió: “No”.

“Estoy consciente de las especulaciones y no voy a comentar más allá”, advirtió. “El día libre fue un día libre”.

Franco fue enviado a la banca en dos encuentros en junio con los Rays debido a sus reacciones ante situaciones frustrantes y no comportarse bien por momentos.

Tampa Bay pactó con Franco un contrato de 182 millones de dólares por 11 años en noviembre de 2021. El acuerdo incluye una opción para 2033 que podría dejar el valor total en 223 millones.

___

El redactor de béisbol Ron Blum en Nueva York y el stringer Martín Adames en Santo Domingo colaboraron con este despacho.