Autoridades europeas celebran avances sobre propuestas de EE. UU. para acabar con la guerra en Ucrania

Mandatarios europeos celebraron el lunes lo que calificaron como pasos en la dirección correcta en las conversaciones en Ginebra sobre las propuestas de paz de Estados Unidos, consideradas como muy favorables a Rusia tras su invasión de Ucrania, pero ofrecieron pocos detalles y advirtieron que las discusiones aún tienen un largo camino por recorrer.

“Las negociaciones fueron un avance, pero todavía hay grandes cuestiones que deben resolverse”, indicó el presidente finlandés, Alexander Stubb, en la plataforma social X sobre la reunión del domingo en Suiza.

Las conversaciones abordaron una propuesta de paz de 28 puntos presentada la semana pasada por Estados Unidos que generó alarma en Kiev y en las capitales europeas al favorecer en gran medida las demandas de Moscú.

El plan presiona a Ucrania para que acepte ceder parte de su territorio a Moscú y reducir el tamaño de su ejército, dejándola vulnerable. La propuesta también busca el acuerdo de Europa de que Ucrania nunca será admitida en la alianza militar de la OTAN, aunque la alianza ha dicho previamente que Ucrania está en un "camino irreversible" hacia la membresía.

La aparición sorpresiva del plan de paz coincidió con un período sombrío para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a menos de tres meses de que la guerra alcance su cuarto aniversario.

Ucrania enfrenta una fuerte presión en la línea del frente contra el ejército más grande de Rusia, carece de dinero, y Zelenskyy está tratando de desactivar un gran escándalo de corrupción que ha manchado a su gobierno.

La reunión en Ginebra ofreció algo de esperanza para Kiev. “La diplomacia ha sido revitalizada, y eso es bueno. Muy bueno”, dijo Zelenskyy el domingo por la noche.

No estaba claro si las conversaciones continuarían el lunes. Crucialmente, el Kremlin aún no ha expresado su opinión sobre los últimos acontecimientos.

El ministro alemán de Exteriores, Johannes Wadephul, dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dirigió las conversaciones en Suiza, "hizo contribuciones positivas decisivas para asegurar que este plan pueda ser aceptado tanto por las partes europeas como ucranianas".

"Me gustaría decir que todos los asuntos concernientes a Europa o la OTAN han sido eliminados de este plan, lo cual es un éxito decisivo que logramos ayer", dijo a la emisora pública Deutschlandradio.

Rubio dijo el domingo que las conversaciones fueron "muy valiosas" y constituyeron el día más productivo en "mucho tiempo".

"Siento mucho optimismo de que podemos lograr algo", dijo Rubio.

Sin embargo, la cruda realidad de la guerra aún proyectaba una sombra sobre Ucrania, ya que las fuerzas rusas continuaban con sus mortales y devastadores ataques en áreas civiles.

Drones rusos atacaron durante la noche áreas residenciales de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, donde mataron a cuatro personas e hirieron a 13, incluidos dos niños, dijeron las autoridades.

Ocho edificios residenciales, una instalación educativa y líneas eléctricas resultaron dañados en el ataque, según el jefe de la administración militar regional, Oleh Syniehubov.

La Fiscalía Regional de Járkiv publicó fotos que mostraban casas en llamas, escombros esparcidos por los jardines y bomberos y fiscales de crímenes de guerra trabajando en el lugar.

La fuerza aérea de Ucrania dice que Rusia disparó 162 drones de ataque y señuelo sobre el país durante la noche.

Rusia también reanudó sus ataques nocturnos con drones en la infraestructura civil y portuaria de Ucrania cerca de la frontera rumana, dijo el lunes el Ministerio de Defensa de Rumanía, un país miembro de la OTAN.

Rumania envió dos aviones Eurofighter Typhoon y dos F-16 en respuesta a los drones cerca de su frontera, dijo el ministerio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.