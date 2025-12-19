Autoridades francesas imponen nuevas condiciones a la producción de agua mineral Perrier de Nestlé

Por Dominique Patton

PARÍS, 19 dic (Reuters) - El departamento de Gard, al sur de Francia, autorizó a Nestlé a seguir utilizando dos de los pozos que abastecen su agua mineral Perrier, pero pidió que se refuercen los controles de seguridad y calidad, en un contexto de creciente escrutinio de las aguas minerales producidas en el país en condiciones ambientales más difíciles.

Nestlé había presentado una nueva solicitud de autorización en el verano boreal, tras cambiar su dispositivo de filtración del agua embotellada.

Las autoridades de Gard dictaminaron que Nestlé debía presentar en los próximos 12 meses un estudio adicional sobre el impacto de la filtración en el microbioma del agua, según un comunicado emitido el viernes.

También solicitaron que se reforzaran los controles de seguridad del agua durante un periodo de dos años, tras el cual la empresa deberá presentar una revisión de la calidad del agua.

Otros tres pozos que Nestlé había dejado de utilizar ya no podrán producir agua mineral Perrier.

"Esta decisión de las autoridades locales es un reconocimiento al duro trabajo realizado por nuestros equipos en los últimos cuatro años para modernizar nuestras instalaciones, adaptarnos a los crecientes retos medioambientales, reforzar nuestro compromiso de proteger nuestros recursos y responder con flexibilidad a los cambios del mercado y a las expectativas de los consumidores", dijo un portavoz de Nestlé Waters France.

Perrier ha estado bajo escrutinio durante meses desde que los medios de comunicación franceses informaron el año pasado que la marca y muchos otros productores de agua mineral habían estado utilizando tratamientos de agua ilegales para evitar la contaminación. Nestlé ha optado por la microfiltración, que considera segura y no altera la composición mineral del agua.

A petición de las autoridades locales, Nestlé retiró en julio un dispositivo de microfiltración de 0,2 micras y lo sustituyó por otro de 0,45 micras. (Reporte de Dominique Patton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)