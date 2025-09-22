Autoridades hallan en México cadáveres con rasgos de músicos colombianos desaparecidos

(Añade hallazgo de cadáveres)

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - La fiscalía del Estado de México, adyacente a la capital, dijo el lunes que fueron localizados los cadáveres de dos personas cuyas características físicas coinciden con las de los dos músicos colombianos reportados como desaparecidos la semana pasada en el centro del país.

La Fiscalía de Ciudad de México había informado que Byron Sánchez, "B-King", que interpreta canciones del género reguetón, y el DJ de nombre Regio Clown, fueron vistos por última vez en Polanco, una zona residencial de la capital, el 16 de septiembre, cuando iban al gimnasio.

"Efectivamente se encontraron dos cuerpos que coinciden con las características (de los desaparecidos)", dijo un funcionario de la fiscalía que pidió no ser identificado. "Se están llevando a cabo las investigaciones y trabajos periciales para confirmar oficialmente", agregó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó más temprano el lunes que autoridades investigaban el caso, tras conocerse una petición oficial de ayuda por parte de su homólogo Gustavo Petro para localizarlos con vida.

"No he entrado yo en contacto con el presidente Petro pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones", afirmó la mandataria en su habitual conferencia de prensa matutina.

El domingo, Petro pidió a Sheinbaum su ayuda para localizar a los músicos. "Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón", publicó el mandatario en su cuenta de Facebook.

Inicialmente, el gobernante colombiano afirmó que los jóvenes fueron vistos por última vez en el norteño estado Sonora, información que la tarde del domingo fue desmentida por la fiscalía de ese estado, fronterizo con Estados Unidos.

Clown, de 35 años, publicó en su cuenta en Instagram hace tres semanas un video en un club de Ciudad de México, donde se le ve bailando con lentes negros y un pañuelo dorado en la cabeza.

En su perfil en la misma plataforma, donde tiene casi 400.000 seguidores, Sánchez -de 31 años- publicó recientemente imágenes desde la ciudad colombiana Medellín, en el departamento Antioquia, donde aparece con múltiples tatuajes en brazos y pecho, así como con guantes de box en las manos. (Reporte de Lizbeth Díaz; Edición de Raúl Cortés Fernández)