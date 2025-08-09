Autoridades identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta que dejó un oficial muerto

ATLANTA (AP) — La Oficina de Investigación de Georgia identificó al hombre que el viernes abrió fuego en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como Patrick Joseph White, de 30 años, de Kennesaw, Georgia.

Un comunicado de la oficina el sábado indica que White murió y que el oficial David Rose del Departamento de Policía del condado DeKalb fue herido de muerte durante el tiroteo del viernes.

El agresor abrió fuego fuera de la sede del CDC, impactando ventanas en todo el extenso campus y matando al oficial antes de ser encontrado muerto en un edificio cercano, dijeron las autoridades. El ataque provocó una respuesta masiva de las fuerzas del orden hacia una de las instituciones de salud pública más prominentes del país, pero no se reportaron más heridos.

Al menos cuatro edificios de los CDC fueron alcanzados, dijo la directora Susan Monarez en una publicación en la red social X. Imágenes compartidas por empleados mostraron múltiples edificios de la agencia con ventanas perforadas por balas, subrayando la magnitud del daño en un sitio donde miles de científicos y personal trabajan en investigaciones críticas sobre enfermedades.

Sin nombrar a White anoche, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, lo describió como una "persona conocida que podría tener algún interés en ciertas cosas".

El agresor fue encontrado en el segundo piso de un edificio al otro lado de la calle del campus de los CDC y murió en el lugar, dijo el viernes el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum. Agregó que no sabían en este momento si fue por parte de los oficiales o si fue autoinfligido.

El atacante portaba un arma larga, y las autoridades recuperaron otras tres armas de fuego en el lugar, según un funcionario de seguridad que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar sobre la investigación en curso.

El motivo del tirador aún se desconoce en esta etapa temprana de la investigación, dijo el viernes el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.

Rose, de 33 años, fue un marine que sirvió en Afganistán y se graduó de la academia de policía en marzo y "rápidamente se ganó el respeto de sus colegas por su dedicación, valentía y profesionalismo", dijo el condado DeKalb en un comunicado.

"Esta noche, hay una esposa sin esposo. Hay tres hijos, uno todavía por nacer, sin padre", dijo la administradora del condado DeKalb, Lorraine Cochran-Johnson.

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) está liderando la investigación y el sábado informó que desentrañar lo que sucedió podría llevar tiempo.

"Hay una gran cantidad de evidencia por recolectar debido a la complejidad de la escena", dijo la agencia en su comunicado. "Se están realizando numerosas entrevistas.

Esta investigación tomará un período prolongado de tiempo".

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.