autoridades indagan antecedentes sospechoso intento asesinato de trump, fbi dice actuó solo

Por Aaron Josefczyk, Jasper Ward y Kanishka Singh

Bethel park, eeuu, 14 jul (reuters) - las autoridades policiales federales escudriñaron el domingo los antecedentes de thomas matthew crooks en búsqueda de lo que llevó al hombre de 20 años a abrir fuego contra el expresidente de estados unidos donald trump en un mitin de campaña en el oeste de pensilvania.

Crooks, identificado por el FBI como el presunto autor de los disparos, fue abatido por el Servicio Secreto segundos después de que supuestamente disparara hacia un escenario donde Trump estaba hablando el sábado en Butler, Pensilvania.

El presunto autor de los disparos actuó solo y utilizó un rifle estilo AR comprado legalmente para disparar, dijeron funcionarios del FBI el domingo, agregando que no tenían indicios de ningún problema de salud mental del sospechoso.

Los funcionarios del FBI, en una llamada con periodistas, dijeron que la investigación estaba en una etapa temprana y que aún no habían identificado una ideología asociada con el sospechoso. Afirmaron que una de sus prioridades era averiguar el móvil del tiroteo.

Un asistente al mitin, un hombre de 50 años identificado como Corey Comperatore, murió y otros dos espectadores resultaron heridos de gravedad. Trump recibió un disparo en la oreja derecha.

Crooks, residente en Bethel Park, a una hora de distancia de donde se produjo el tiroteo, era un republicano registrado que habría podido emitir su primer voto presidencial en las elecciones del 5 de noviembre, en las que Trump enfrenta a Joe Biden. Los registros públicos muestran que su padre está registrado como republicano y su madre como demócrata.

Cuando Crooks tenía 17 años hizo una donación de 15 dólares a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos de izquierda y demócratas, según una presentación de 2021 ante la Comisión Federal Electoral.

La donación estaba destinada al Progressive Turnout Project, un grupo nacional que anima a los demócratas a votar. Los grupos no respondieron inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Reuters no pudo ponerse en contacto inmediatamente con la familia de Crooks. Su padre, Matthew Crooks, de 53 años, dijo a CNN que estaba tratando de averiguar lo que sucedió y que esperaría hasta hablar con las fuerzas del orden antes de referirse a su hijo.

Los agentes del Servicio Secreto mataron a Crooks, según la agencia, después de que abriera fuego desde el tejado de un edificio a unos 140 metros del escenario donde Trump se dirigía a sus seguidores. Un rifle semiautomático AR-15 utilizado en el tiroteo fue recuperado cerca de su cuerpo.

En el coche del sospechoso se encontró material para fabricar bombas, informaron medios estadounidenses citando fuentes.

Muy inteligente

En la ciudad natal de la familia, un excompañero de Thomas Crooks en el instituto Bethel Park dijo que el sospechoso no mostraba ningún interés particular por la política. Más bien, sus intereses se centraban en la construcción de ordenadores y los juegos, dijo en una entrevista el joven de 20 años, que pidió no ser identificado.

Crooks solía ser reservado y nunca hablaba de política. Sus conversaciones giraban en torno a la escuela. "Era muy inteligente. Eso es lo que realmente me desconcertó, era un chico muy, muy inteligente, sobresalía", dijo el compañero de clase.

Thomas Crooks se graduó en 2022 y recibió un "premio estrella" de 500 dólares de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencia, reportó el Pittsburgh Tribune-Review.

El distrito escolar de Bethel Park está cooperando con la investigación de las fuerzas del orden, informó la prensa local.

Mientras las fuerzas del orden indagaban en sus antecedentes, las calles aledañas a la casa de Crooks fueron bloqueadas el domingo por una fuerte presencia policial.

Un video de la ceremonia de graduación de 2022 citado por el New York Times muestra a Crooks recibiendo su diploma de secundaria entre algunos aplausos.

Imágenes de esa ceremonia publicadas en Internet muestran a Crooks con gafas, vestido con un traje de graduación negro y posando con una autoridad del colegio. Reuters no pudo verificar de inmediato la autenticidad del video.

Las fuerzas de seguridad dijeron el sábado que Crooks no llevó ninguna identificación al lugar del tiroteo y tuvo que ser identificado utilizando otros métodos.

Aunque Reuters no pudo identificar de inmediato cuentas de redes sociales u otras publicaciones en línea de Crooks, Discord dijo el domingo que tenía una cuenta en la plataforma de mensajería instantánea.

"Hemos identificado una cuenta que parece estar vinculada al sospechoso; se utilizaba raramente y no hemos encontrado pruebas de que se usara para planear este incidente o discutir sus opiniones políticas", sostuvo Discord en un comunicado.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, no respondió inmediatamente a las preguntas sobre si las plataformas habían eliminado alguna cuenta relacionada con el sospechoso. (Reportaje adicional de Brendan O'Brien. Editado en español por Javier Leira)

