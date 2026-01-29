Autoridades indonesias intentan calmar temores tras caída del mercado de 80.000 millones de dólares
Por Stefanno Sulaiman y Ankur Banerjee
YAKARTA/SINGAPUR, 29 ene (Reuters) -
Las autoridades indonesias se apresuraban el jueves a detener la fuga de capitales del mercado bursátil, poniendo en marcha medidas para contrarrestar el riesgo de una rebaja de categoría, lo que provocó una caída de más del 8% en solo dos días.
El desplome, que borró unos 80.000 millones de dólares en valor de mercado, se produjo después de que el proveedor de índices MSCI expresó su preocupación por la transparencia en la propiedad y la negociación de las acciones indonesias, el último revés para un mercado que lucha por mantener la confianza de los inversores.
El capital extranjero ha salido de Indonesia debido a la preocupación por la forma en que el presidente Prabowo Subianto está ampliando el déficit fiscal y aumentando la participación del Estado en los mercados financieros. El nombramiento de su sobrino, Thomas Djiwandono, para el banco central este mes, tras el repentino despido el año pasado de la respetada ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, ha sacudido la confianza en su gestión fiscal y ha empujado a la rupia a mínimos históricos.
Las acciones indonesias experimentaron una modesta recuperación a última hora del jueves, después de que los reguladores del país anunciaran varias medidas, entre ellas la duplicación del requisito de flotación libre para las empresas cotizadas al 15%, como parte de su respuesta al MSCI. El índice referencial Jakarta Composite Index restó sólo un 1% tras declinar un 8%, que provocó la suspensión de la cotización, después de perder un 7,4% en la víspera.
La rupia se debilitaba un 0,27%, a 16.745 unidades frente al dólar, justo por debajo del mínimo histórico de la semana pasada, que fue de 16.985.
"La liquidación de dos días parece menos una reacción a los fundamentos y más una reevaluación del riesgo de acceso al mercado", dijo Josua Pardede, de PermataBank. "
A corto plazo, es probable que el mercado siga dependiendo de los titulares hasta que haya pruebas tangibles de mejoras en la transparencia y una combinación de políticas más firme que tranquilice a los inversores sobre la solidez institucional y la disciplina fiscal".
(Reporte de Rae Wee, Gregor Stuart Hunter y Ankur Banerjee en Singapur, Ananda Teresia y Stefanno Sulaiman en Yakarta y Sameer Manekar en Bangalore; escrito por Ankur Banerjee; editado en español por Carlos Serrano)