Autoridades indonesias intentan calmar temores tras caída del mercado de 80.000 millones de dólares

YAKARTA/SINGAPUR, 29 ene (Reuters) -

Las autoridades indonesias se apresuraban el jueves a detener la fuga ⁠de capitales del mercado ⁠bursátil, poniendo en marcha medidas para contrarrestar el riesgo de una rebaja de categoría, lo que provocó una caída de más del 8% en ⁠solo dos días.

El ‌desplome, ​que borró unos 80.000 millones de dólares en valor de mercado, se produjo después ​de que el proveedor de índices MSCI expresó su preocupación por la ‌transparencia en la propiedad y la negociación de las ‌acciones indonesias, el último revés para ​un mercado que lucha por mantener la confianza de los inversores.

El capital extranjero ha salido de Indonesia debido a la preocupación por la forma en que el presidente Prabowo Subianto está ampliando el déficit fiscal y aumentando la participación del Estado en los mercados financieros. El nombramiento de su sobrino, Thomas Djiwandono, para el banco central este mes, tras el repentino despido el año pasado ⁠de la respetada ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, ha sacudido la confianza en su gestión fiscal y ​ha empujado a la rupia a mínimos históricos.

Las acciones indonesias experimentaron una modesta recuperación a última hora del jueves, después de que los reguladores del país anunciaran varias medidas, entre ellas la duplicación del requisito de flotación libre para las empresas cotizadas al 15%, como parte de su respuesta al MSCI. El índice referencial Jakarta Composite Index restó sólo un ⁠1% tras declinar un 8%, que provocó la suspensión de la cotización, después de perder ​un 7,4% en la víspera.

La rupia se debilitaba un 0,27%, a 16.745 unidades frente al dólar, justo por debajo del mínimo histórico de la semana pasada, que fue de 16.985.

"La liquidación de dos ‍días parece menos una reacción a los fundamentos y más una reevaluación del riesgo de acceso al mercado", dijo Josua Pardede, de PermataBank. "

A corto plazo, es probable que el mercado siga dependiendo de los titulares hasta que haya pruebas tangibles de mejoras en la transparencia y una combinación ​de políticas más firme que tranquilice a los inversores sobre la solidez institucional y la disciplina fiscal".

