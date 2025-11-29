Autoridades investigan corrupción y negligencia por el incendio que dejó 128 muertos en Hong Kong

HONG KONG (AP) — El incendio más mortífero en Hong Kong en décadas ha suscitado preguntas sobre corrupción y negligencia en las renovaciones del complejo de apartamentos donde al menos 128 personas murieron.

La tragedia en el complejo Wang Fuk Court en los suburbios del norte de Hong Kong comenzó el miércoles por la tarde, cuando las llamas alcanzaron siete de las ocho torres. El complejo albergaba a unos 4.800 residentes, algunos de los cuales habían expresado hace meses preocupaciones sobre la seguridad de las renovaciones.

La policía arrestó el miércoles a tres hombres de una constructora bajo sospecha de homicidio involuntario y negligencia grave. Ahora están en libertad bajo fianza. Las autoridades también detuvieron a siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años, incluidos subcontratistas de andamios, directores de una empresa consultora de ingeniería y gerentes de proyecto que supervisaban la renovación, en una investigación de corrupción.

La policía no ha identificado la empresa donde trabajaban los sospechosos, pero documentos publicados en el sitio web de la asociación de propietarios mostraron que la empresa Prestige Construction & Engineering Company estaba a cargo de las renovaciones. La policía ha incautado cajas de documentos de la empresa, donde los teléfonos sonaban sin respuesta el jueves.

Los funcionarios también dijeron que estaban investigando los materiales utilizados, tanto la malla en los andamios como los paneles de espuma, y su papel en el incendio.

Reportaron problemas de seguridad hace un año

Durante casi un año, algunos residentes del complejo Wang Fuk Court estuvieron planteando preocupaciones de seguridad a las autoridades de Hong Kong sobre la malla de construcción que se utilizaba en el proyecto de renovación, según documentos revisados por la AP, específicamente sobre la malla que cubría los andamios.

El departamento de trabajo de Hong Kong confirmó en un comunicado el sábado que habían recibido tales quejas, agregando que los funcionarios realizaron 16 inspecciones del proyecto de renovación de Wang Fuk Court desde julio de 2024, y habían advertido a los contratistas múltiples veces por escrito que debían asegurarse de cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios.

El departamento de trabajo dijo que habían revisado el certificado de calidad del producto de la malla y que estaba en línea con los estándares.

Esos mismos materiales son ahora de gran interés después de que investigaciones preliminares mostraron que el incendio comenzó en una malla de andamio de nivel inferior de uno de los edificios. Luego se propagó rápidamente cuando los paneles de espuma se incendiaron, dijo Chris Tang, el secretario de seguridad de la ciudad. La policía también dijo que habían estado investigando paneles de espuma altamente inflamables.

“El incendio encendió los paneles de espuma, causando que el vidrio se rompiera y llevando a una rápida intensificación del fuego y su propagación hacia los espacios interiores”, agregó Tang.

Además, los primeros elementos de emergencias que llegaron encontraron que algunas alarmas de incendio en el complejo, que albergaba a muchas personas mayores, no sonaron cuando se probaron, indicó Andy Yeung, el director de Servicios de Bomberos de Hong Kong, aunque no especificó cuántas no estaban funcionando o si otras sí lo estaban.

Las llamas tardaron días en extinguirse

Los bomberos tardaron un día en controlar el incendio, y se extinguió por completo hasta la mañana del viernes, unas 40 horas después de que comenzó.

Los equipos priorizaron los apartamentos desde los cuales habían recibido llamadas de emergencia durante el incendio, pero no pudieron llegar en las horas en que el fuego ardía fuera de control, informó a los periodistas Derek Armstrong Chan, subdirector de Servicios de Bomberos.

Doce bomberos estuvieron entre los 79 heridos por el incendio, y uno murió.

Dos días después de la tragedia, el humo seguía saliendo de los esqueletos carbonizados de los edificios por los ocasionales rebrotes.

Podrían encontrar más cuerpos

Aunque se podrían recuperar más cuerpos, dijeron las autoridades, los equipos han terminado la búsqueda de cualquier persona con vida.

Las autoridades dijeron el viernes que habían concluido las operaciones de búsqueda y rescate, y que estaban tratando de identificar 89 cuerpos, de un total de 200 personas sin localizar.

Katy Lo, de 70 años, residente de Wang Fuk Court, no estaba en casa cuando comenzó el incendio el miércoles. Regresó apresuradamente aproximadamente una hora después para ver que el incendio se había extendido a su edificio.

“Ese es mi hogar... Todavía no puedo creer realmente lo que sucedió”, dijo Lo el viernes mientras se registraba para recibir asistencia gubernamental para los hogares afectados. “Todo esto todavía se siente como una pesadilla”.

Entre los muertos se encontraban dos trabajadores migrantes indonesios, dijo el jueves el Ministerio de Exteriores de Indonesia. Otros 11 migrantes del país que trabajaban como ayudantes domésticos en el complejo de apartamentos seguían desaparecidos, dijo el viernes el cónsul general de Indonesia, Yul Edison.

La ciudad bajó las banderas a media asta en señal de duelo, y el jefe ejecutivo John Lee lideró un silencio de tres minutos el sábado desde la sede del gobierno con todos los funcionarios vestidos de negro.

Es el peor incendio en Hong Kong en décadas. Uno en 1996 en un edificio comercial en Kowloon mató a 41 personas; otro en un almacén en 1948 mató a 176 personas, según el South China Morning Post.

_____

El investigador Shihuan Chen en Beijing contribuyó a este informe.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.