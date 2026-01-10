Autoridades iraníes intensifican la represión ante el aumento de los disturbios

DUBAI, 10 ene (Reuters) -

Las autoridades iraníes indicaron el sábado que podrían intensificar la represión de las mayores manifestaciones antigubernamentales en años, y la Guardia Revolucionaria culpó de los disturbios a los terroristas y prometió salvaguardar el sistema de gobierno.

Un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara una nueva advertencia de que Estados Unidos podría intervenir, hubo nuevos informes de violencia en todo el país, aunque un apagón de Internet hizo difícil evaluar el alcance total de los disturbios.

El hijo exiliado del último sha de Irán, que se ha convertido en una voz prominente en la fragmentada oposición, hizo su llamamiento más enérgico hasta ahora para que las protestas se conviertan en una revuelta para derrocar a los gobernantes clericales.

Los medios de comunicación estatales dijeron que se había incendiado un edificio municipal en Karaj, al oeste de Teherán, y culparon a los "alborotadores". La televisión estatal emitió imágenes de funerales de miembros de las fuerzas de seguridad que, según dijo, habían muerto en las protestas en las ciudades de Shiraz, Qom y Hamedan.

Las imágenes difundidas el viernes en las redes sociales mostraban a grandes multitudes congregadas en Teherán y fuegos encendidos en la calle por la noche. Reuters pudo confirmar la ubicación comparando puntos de referencia con imágenes por satélite.

Las protestas se han extendido por todo Irán desde el 28 de diciembre, comenzando en respuesta al aumento de la inflación y convirtiéndose rápidamente en protestas políticas en las que los manifestantes exigen el fin del gobierno clerical. Las autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios.

Según el grupo iraní de defensa de los derechos humanos HRANA, han muerto al menos 50 manifestantes y 15 miembros de las fuerzas de seguridad, y se ha detenido a unas 2300 personas.

EJÉRCITO DICE "GRUPOS TERRORISTAS" INTENTAN SOCAVAR LA SEGURIDAD

Un testigo en el oeste de Irán contactado por teléfono dijo que los Guardias de la Revolución (IRGC) estaban desplegados y abriendo fuego en la zona desde la que hablaba el testigo, declinando ser identificado por seguridad.

La agencia de noticias semioficial Tasnim informó de la detención de 100 "alborotadores armados" en la ciudad de Baharestan, cerca de Teherán.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el CGRI -fuerza de élite que ha reprimido anteriores brotes de disturbios- acusó a los "terroristas" de atacar bases militares y policiales durante las dos últimas noches. Afirmó que varios ciudadanos y miembros de las fuerzas de seguridad habían muerto y que se había incendiado propiedad pública y privada.

La salvaguarda de los logros de la revolución islámica y el mantenimiento de la seguridad eran una "línea roja", añadió.

El ejército regular también emitió un comunicado en el que afirmaba que "protegería y salvaguardaría los intereses nacionales, la infraestructura estratégica del país y la propiedad pública".

PAHLAVI DICE QUE EL OBJETIVO ES PREPARARSE PARA "TOMAR LOS CENTROS DE LAS CIUDADES"

En un vídeo publicado en X, Reza Pahlavi, de 65 años y residente en Estados Unidos, cuyo padre fue derrocado como sha de Irán en la revolución de 1979, afirmó que la República Islámica se pondría "de rodillas". Hizo un llamamiento a la población para que se apodere de los centros de sus ciudades, y dijo que se disponía a regresar pronto a Irán.

"Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos", dijo.

Trump dijo el jueves que no estaba dispuesto a reunirse con Pahlavi, una señal de que estaba esperando a ver cómo se desarrolla la crisis antes de respaldar a un líder de la oposición.

Los gobernantes iraníes han resistido repetidos brotes de agitación, incluidas las protestas estudiantiles en 1999, por unas disputadas elecciones en 2009, contra las dificultades económicas en 2019 y en 2022 por la muerte bajo custodia de una mujer acusada de violar los códigos de vestimenta.

Trump, que el verano pasado se unió a Israel para atacar las instalaciones nucleares iraníes, advirtió la semana pasada a Teherán de que Estados Unidos podría acudir en ayuda de los manifestantes. El viernes, dijo: "Será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también lo haremos".

"Sólo espero que los manifestantes en Irán estén a salvo, porque es un lugar muy peligroso ahora mismo", añadió.

En repetidas ocasiones ha incluido a Irán en las listas de lugares en los que podría intervenir a continuación, después de enviar fuerzas para apresar al presidente de Venezuela hace una semana.

Algunos manifestantes en las calles han gritado consignas en apoyo de Pahlavi, como "Larga vida al sha", aunque la mayoría de los cánticos han pedido el fin del gobierno de los clérigos o exigido medidas para arreglar la economía. (Reportaje de Dubai Newsroom. Redacción: Tom Perry. Edición de Mark Potter)